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NBA／戈貝爾力壓安比德 爵士6連勝

體育新聞組／綜合報導
戈貝爾（左）拿下17分，率爵士取得6連勝。（路透）
戈貝爾（左）拿下17分，率爵士取得6連勝。（路透）

8日才在客場以32分之差痛宰灰狼的爵士，儘管是客場連續作戰，但全隊火力依舊凶猛，9日作客費城，挾著8人得分超過雙位數的均衡攻勢，再以118：96輕取對手，取得近期的6連勝。爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）表現壓過76人中鋒安比德（Joel Embiid），拿下17分、21籃板及2火鍋，安比德還被吹技術犯規。

來源：聯合影音網

在這波6連勝中，爵士有4場比賽至少攻下127分，場均得分高達126分。

首節地主76人以32：27小幅領先，到第二節中段，爵士靠著三分火力將比數拉開，半場打完反以61：54超前。第三節76人一度追上爵士，但主將安比德卻出現右腹部不適的狀況，一度只能在場下休息，第三節中段開始76人就被爵士將比數拉開。

比賽還剩7分21秒，爵士99：81大幅領先，76人趕緊把治療完畢的安比德換回場上，期望差距不要再被擴大。

安比德雖領軍打出5：0追上，可是爵士馬上回應9：0，轉眼擴大領先到20分以上，安比德眼見已經追趕不上，竟然因為不滿裁判尺度，直接當面痛罵裁判，換來一次技術犯規，76人只能趕緊把他換下。

戈貝爾得到17分21籃板2阻攻，本季第5次單場破20籃板，米契爾（Donovan Mitchell）得到22分6助攻2抄截，結束連4場破30分的表現；波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）14分，康利（Mike Conley）10分。

同樣與是背靠背出賽的76人，中止近期3連勝。過去兩戰一共拿到75分的安比德，9日18投8中，僅得到19分9籃板3抄截，小柯瑞（Seth Curry）18分，哈里斯（Tobias Harris）17分7籃板，馬克西（Tyrese Maxey）11分。

賽後76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）表示，他並不確定安比德的腹部問題會不會成為長期的麻煩，但他不預期會如此。

柯瑞 費城

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