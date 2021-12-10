NBA／管理層傳疫情 溜馬暴龍中招

溜馬主帥卡萊爾（路透）

近期NBA疫情 升溫，多名球員陸續觸發健康安全協議，導致多隊都面臨人手欠缺的麻煩，如今甚至連一些管理階層也都遭遇疫情衝擊。根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）和暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）都在檢測 中呈現陽性，必須接受隔離。

卡萊爾由於觸發健康安全協議，可能要缺席多場比賽，溜馬球團為求謹慎，已經取消9日例行的球隊訓練。

另一方面，暴龍球團已經證實尤基利的檢測結果為陽性，將進行自我隔離；他個人也發表聲明表示，他之前所參與的GOA（Giants of Africa）活動中，雖然維持防疫相關準則，還得出示疫苗 接種證明，但後續有一些人檢測呈現陽性。

灰熊7日才傳出原本就在養傷的莫蘭特（Ja Morant）進入隔離，8日再有球員觸發健康安全協議，球團宣布布魯克斯（Dillon Brooks）也將因此缺賽。

灰熊是9日對湖人賽前確認此消息，布魯克斯本季出賽12場，場均17.1分，其防守更是球隊十分倚賴武器，他前場對獨行俠因不滿判決遭驅逐，球隊也吞敗。