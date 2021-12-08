籃球／中國女球員骨折倒地痛哭 隊友怒：等20分沒救護車

FUSC聯隊谷宜瞳（黑衣），一腳踩到孫儷先落地的右腳。（影片截圖）

中國女子籃球聯賽（WCBA）在日前江蘇與大體協聯隊的比賽中，江蘇女籃隊員孫麗在一次投籃時被對手「墊腳」導致腳踝脫臼、三處骨折及韌帶撕裂的重傷，現場直播一度暫停。

香港 01報導，隊友胡鑫雨在微博 發文表示，孫麗躺在地上一直哭嚎，哭聲響徹球館，但是等了20分鐘也沒有救護車將她送醫。

「墊腳」是指防守球員在進攻球員跳起投籃或上籃跳起後，把腳放在對方的腳下，對方落地時很容易踩到腳扭傷腳踝。

胡鑫雨在微博中質問對方選手北師大女籃21號谷宜瞳，「不會不知道投籃跳起來伸腳會導致球員受傷吧？明知不可為而為之！這就是故意傷人」。她也質疑，已經致使對手受傷，連道歉也沒有，「最起碼的擔當呢？」

另外，她也怒斥對手球隊：「球員受傷後，替補席還能笑得出來？」、「怎麼說各個也是清華北師大的，應該知道這個時候該有表情管理」。

對於WCBA的後勤醫護保障，胡鑫雨痛批，「真的是在開玩笑」，受傷躺地接近20分鐘，沒有救護車將她送醫，「唯一只有一個啥也不懂的掛牌醫生，合著天天都是上班打卡？黃金救治時間被耽誤出了事誰負責？」。

來源：Courtside_View 场边视角