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NBA／安比德狂飆43分 76人加班捕黃蜂

體育新聞組／綜合報導
安比德（右）狂轟賽季新高43分。（路透）
安比德（右）狂轟賽季新高43分。（路透）

人手極度短缺的黃蜂，日前在亞特蘭大中止連敗後，馬不停蹄回到自家主場「背靠背」迎戰來訪的76人。

來源：聯合影音網

儘管舟車勞頓又缺兵少將，但黃蜂靠著烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的出色表現，一路將對手逼到延長賽，險些達成連勝；而嚇出一身冷汗的76人，最終仍是在安比德（Joel Embiid）拿到關鍵6分和1次重要助攻的幫助下，以127：124艱辛拿下勝利。

安比德全場20投15中包括14罰12中，狂轟賽季新高43分，另外還有15籃板7助攻的表現，幾乎是隻手帶領球隊擋下難纏的黃蜂。哈里斯（Tobias Harris）得到21分11籃板4助攻2阻攻，米爾頓（Shake Milton）16分。

前三節雙方可說是交替領先，76人三節打完僅領先2分；第四節戰況同樣膠著，兩邊始終難以有效拉開比分。烏布瑞在剩下1分01秒轟進超前三分球，不過安比隨後兩罰一中，並且投進中距離，硬是將比分追平；暫停過後，布里吉斯（Miles Bridges）錯過外線機會，安比德最後一擊跳投也未中，比賽進入延長。

狀態火熱的安比德面對黃蜂的防守如入無人之境，延長賽一開始就連拿6分，雖然烏布瑞接連回敬5分，但安比德與哈里斯的高低位配合，讓球隊取得3分領先。黃蜂此時顯得氣力放盡，將近3分鐘時間一分未得，也讓76人收下2連勝。

烏布瑞全場轟進6記三分球，拿到賽季次高35分，外加5籃板3助攻4抄截；黃蜂僅能用8人應戰，其中7人得分雙位數，華盛頓（P.J. Washington）16分8籃板4助攻3阻攻，馬汀（Cody Martin）14分6籃板4助攻；理查茲（Nick Richards）和布克奈特（James Bouknight）各得到12分、11分。

兩未先發主力布里吉斯和海瓦德（Gordon Hayward）手感均不理想，合計35投僅11中，布里吉斯獲得16分6籃板6助攻，海瓦德則有12分9助攻5籃板。

亞特蘭大

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