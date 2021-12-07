NBA／柯瑞跑動距離全隊之冠 小裴頓：像足球員

柯瑞將球場變成屬於個人的跑道，不斷穿梭在重重防守阻礙之中奔跑。（路透）

眾所皆知，柯瑞 （Stephen Curry）是NBA當今甚至是史上最致命的外線射手，他熱愛高爾夫，也是北卡羅萊納黑豹的球迷；儘管小時候支持過紅襪，但也經常現身在巨人的比賽中。擁有多種身分的他，不管是在球場上還是場外都散發出獨特的魅力，但對小裴頓（Gary Payton II）來說，柯瑞有時候更像是一個足球 員。

在任何一場勇士 隊的比賽中，柯瑞將球場變成屬於個人的跑道，不斷穿梭在重重防守阻礙之中，不停地來回奔跑。

「他不會停止移動，」小裴頓說，「我倒覺得他有點像一位足球員。他在48分鐘的比賽不停跑動，不會停下腳步；他總是吸引了諸多防守注意力，消耗對手的體能和防線，這真的很誇張。」

「像是他的狀態調整，以及他如何調理自己的身體，都是令人匪夷所思。」

在目前進行的22場比賽中，柯瑞以平均27.5分位居第3，已經33歲的他，場均要跑2.54英哩，其中在進攻端是1.43英哩，防守端則是1.11英哩，3項數據皆居全隊之冠。而他場均出賽34.4分鐘，也是2013-14年以來最多的一季，帶領勇士取得聯盟最佳成績，同時也逼進三分球歷史紀錄。

儘管個人數據耀眼，不過小裴頓認為柯瑞最不在意的就是自己的表現。小裴頓說：「比起個人成績，他更關心贏球，他能吸引更多防守注意力，他也明白這一點。他努力打出正確的比賽，讓球隊一切順利運轉。」

球場之外，小裴頓認為柯瑞的品格更為迷人，自豪能成為他的隊友。「他是一個善良真誠的人，他關心休息室裡面的每一個人。他跟你說話的方式，就像是一個普通人般，你可以跟他談論任何事情，他總是全神關注看著你。他真的是一個很棒的人。」