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NBA／詹姆斯大跳不雅舞挨罰1.5萬 賈霸痛批：愚蠢幼稚

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯日前因不雅的慶祝舞蹈遭罰款1萬5000美元。（Getty Images）
詹姆斯日前因不雅的慶祝舞蹈遭罰款1萬5000美元。（Getty Images）

湖人日前對戰溜馬一役中，詹姆斯（LeBron James）在投進關鍵三分球後，大跳俗稱「Big Balls Dance」的禁忌之舞，後來遭聯盟罰款1萬5000美元。NBA傳奇名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）對此則痛批：「為什麼要在場上跳愚蠢至極、超幼稚又不尊重對手的舞？」

詹姆斯日前在進球後以不雅動作慶祝，隨即遭到聯盟罰款。賈霸在個人YouTube頻道談及此事時說：「對我而言，只要能贏球就夠啦，我不懂為什麼還要在場上跳愚蠢至極、超幼稚又不尊重對手的舞？這是非常不好的事情，偉大的球員（GOAT）是不會在場上這樣跳舞的。」

「偉大的球員不會在場上這樣跳舞」這句話聽起來固然像開玩笑，但賈霸對於詹皇大跳不雅舞蹈的反感不令人意外，尤其湖人在如此華麗的陣容下，戰績還只排在西區第八，勝率剛好5成，身為球隊領導人的詹姆斯現在該做的應是專注場上、好好思考如何帶領球隊贏球。

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