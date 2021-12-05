NBA／馬刺差點浪費22分領先 打贏勇士秘訣：不驚慌

馬刺112：107擊敗勇士。（路透）

馬刺 4日靠著第四節末8：1攻勢，仍擋住勇士 隊反撲，以112：107帶走客場勝利，投進關鍵外線的懷特（Derrick White）強調，就算勇士進攻甦醒，「黑衫軍」也不驚慌，沈著應戰是留下勝利的關鍵。

懷特全場貢獻25分，包括1分43秒的逆轉三分彈，讓第四節一度落後的馬刺重回領先，他說：「我們沒有驚慌，他們外線甦醒，我們也有回應，找到獲勝方式。」

懷特也提到，全隊都知道勇士肯定會反彈，就內容來說這場勝利並不是太漂亮，「我們想一直保持領先，但只要堅持下去，好事就會發生。」

馬刺首節就取得36：21大幅領先，第二節優勢一度達22分，半場也握有67：58領先，不過勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）下半場手感加溫，幫助勇士逐步縮小差距，第四節打出21：4猛攻下甚至嘗過領先滋味，但最後2分鐘只靠罰球再拿1分，仍吞下本季第4敗。

能擊敗聯盟龍頭，馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）不諱言興奮心情，「因為我們都知道對手能耐，而我們仍能拿下勝利。」

勇士前一天才中斷太陽隊的隊史最長連勝，此役「背靠背」碰馬刺沒能守護勝利，教頭柯爾（Steve Kerr）讚對手表現出色，不過自家球隊也在掙扎中看到獲勝機會，肯定球員的奮戰精神。

柯瑞上半場僅有一次外線進球紀錄，雖攻下全場最高27分但28投僅7中。