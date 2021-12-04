NBA／柯瑞手感回溫太慢 勇士功虧一簣不敵馬刺

美聯社

前一天成功對太陽復仇並斬斷對手隊史新高18連勝，勇士 4日又馬不停蹄在主場迎戰馬刺 ，柯瑞 （Stephen Curry）雖挺過準度全失的開局，後段表現搶眼，一度率隊克服22分落後，可惜終場還是以107：112飲恨吞敗。

馬刺此役首節就殺得勇士措手不及，很快取得雙位數領先，而柯瑞更是上半場11投1中，命中率低迷無比。但他第3節重拾狀態，特別是最後壓哨三分帶起反攻，勇士末節延續氣勢，柯瑞後撤步三分跟切入突破上籃助隊一舉超前3分。

沒想到比賽剩下最後2分鐘下，眼看就要晚節不保的馬刺及時奮起，懷特（Derrick White）先放三分外線冷箭，後場搭檔墨瑞（Dejounte Murray）接著也殺入禁區取分，勇士再來三分搶投都以失敗收場，反撲功虧一簣把勝利拱手讓回給對方。

數據上，懷特攻25分為首，墨瑞獲23分、12籃板與7助攻，華克（Lonnie Walker IV）替補也繳21分，其中光首節就拿12分，馬刺贏球後也達到4連勝；勇士方面，柯瑞攻27分，但全場投28中7，格林（Draymond Green）另傳出9助攻。