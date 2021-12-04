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NBA／詹姆斯對「偽陽性」憤怒：我從沒感覺自己生病

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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原先觸發健康安全協議的詹姆斯（LeBron James），歷經8次檢測採陰後，才被解除禁令得以出賽，這起「偽陽性」風波也讓他感到十分不滿。

「我就是覺得疑惑、沮喪和憤怒，這讓我什麼事都沒辦法做。」詹姆斯透露自己直到2日才解除限制，自從打完活塞後，3日早上才是他第一次可以接觸到籃球並進行訓練。

詹姆斯表示這件事情最讓他感到氣憤的是，一開始他被檢測出陽性後，就沒有做後續檢測，然後立即就被隔離，並進入健康安全協議程序。

「這是讓我覺得生氣的地方，我還得自己想辦法從沙加緬度回到家中。他們不允許任何人與我同行，身邊也沒有保全人員，什麼隨行人員都沒有。然後我還得讓我的孩子和家人暫時接受隔離，真的造成極大不便。」詹姆斯說

「我知道這件事情會被澄清，因為我從沒感覺到自己生病。我知道你可以說這可能是無症狀，但如果我的新冠肺炎檢測呈陽性，那麼我們在做什麼？我們在談論什麼？我認為整件事處理得很糟糕。最後我去做了檢測，能夠被解除限制，對我、我的家人和相關人員而言都是如釋重負。」詹姆斯說。

詹姆斯雖然感到不滿，但另一方面他也認同聯盟的防役工作。「我必須說在防役協議啟動以來，聯盟做得很出色，我只是認為在這件事情上的處理有些不同。從聯盟角度來看，他們做得很好。」

檢測 新冠肺炎

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