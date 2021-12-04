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NBA／大兒子比賽口罩只戴下巴 詹姆斯承認是錯誤示範

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯回歸，還是救不了湖人，歷經「偽陽性」事件的他也在推特發文提醒大家要戴好口罩。（美聯社）
詹姆斯回歸，還是救不了湖人，歷經「偽陽性」事件的他也在推特發文提醒大家要戴好口罩。（美聯社）

日前觸發健康安全協議的詹姆斯（LeBron James）被迫缺賽，好在歷經8次複檢後全呈陰性，證實只是虛驚一場，也於3日重返戰場。對此事仍心有餘悸的詹皇，也在社群發文承認自己兒子比賽沒戴好口罩是做了錯誤示範，但矛盾的是詹姆斯之前也不愛戴口罩，瞬間打臉自己。

詹姆斯先在個人Instagram貼出大兒子布朗尼比賽的畫面，而他所屬的塞拉峽谷高中身穿白色球衣，包含布朗尼在內全隊都沒把口罩戴好，只掛在下巴，讓因「偽陽性」被迫缺賽1場的詹姆斯意識到這樣是錯誤的，再推特發文致歉：「雖然很抱歉，但我還是得說，之前在兒子的比賽現場，看到他們口罩都戴在下巴，這樣根本毫無意義」，也藉此呼籲大家把要口罩戴好。

事實上詹姆斯之前也很常被捕捉到沒把口罩戴好，甚至在場邊沒戴口罩與隊友侃侃而談。如今經歷這次「偽陽性」事件，詹姆斯才終於意識到新冠肺炎帶來的嚴重性，只是過往行為仍遭外界稱是打臉自己。

詹姆斯本季因傷勢和觸發健康安全協議等問題，已缺席多達13場賽事，對湖人隊整體造成嚴重影響，今日即使歸隊仍輸給快艇，戰績又下滑到12勝12敗剛好五成勝率，「三巨頭」持續掙扎中。

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