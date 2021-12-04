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NBA／柯瑞簽下「女籃明日之星」旗下公司添代言人

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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柯瑞（Stephen Curry）日前宣佈旗下公司SC30 Inc.簽約首位代言運動員，來自康乃狄克女籃的大一新星法德（Azzi Fudd），他也計畫親自協助對方籃球生涯支路。

法德與柯瑞結識於2018年訓練營，當時她是唯二受邀女孩，之後一直保持聯絡，柯瑞總以老大哥身份關懷對方，如今學生運動員贊助規範的放寬也促成合作。

「法德會是女籃界下一位指標人物，同時從2018年起就是SC30 Inc.與Curry Brand大家庭的最佳代言人」，柯瑞表示，兩人也秀出戴Under Armours子牌帽子合照。

法德也不是康乃狄克女籃近期唯一展現巨大商業價值的女性學生運動員，她的隊友大三的布埃克斯（Paige Bueckers）簽約開特例，寫下歷史意義非凡的一頁。

柯瑞 運動員

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