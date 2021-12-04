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NBA／騎士快遞30次助攻 痛擊巫師 第3節一度拉開到36分

體育新聞組／綜合報導
葛蘭德全場17投11中攻下賽季新高32分。(路透)
葛蘭德全場17投11中攻下賽季新高32分。(路透)

克里夫蘭騎士隊3日作客華盛頓，挑戰巫師隊，上半場靠著艾倫（Jarrett Allen）和葛蘭德（Darius Garland）的優異表現，一口氣取得19分領先優勢，，打到第三節更一度拉開到36分，也讓比賽提前分出勝負。騎士全隊更共送出30次助攻，終場以116：101輕取對手，贏得4連勝。

來源：YouTube

開場後，騎士打出流暢配合，此節全隊共完成10次助攻，其中葛蘭德一人就為隊友送出6次傳球。首節戰罷，騎士以34：29領先；次節回來，騎士此節全隊完成8次助攻，其中洛夫（Kevin Love）一人就為隊友送出2次傳球，並在防守端築起銅牆鐵壁，次節送4記封籃，將對手的投籃命中率壓制到30%。半場結束，騎士65：46，暫時領先。

下半場再戰，騎士多次衝擊籃筐，獲得10次罰球機會，罰中9球，罰球命中率達到90%。三節打完，騎士以27分的領先優勢進入下一節；第四節，騎士仍保持優勢直到比賽結束，終場以116：101擊敗巫師，鎖定勝局。

葛蘭德全場17投11中攻下賽季新高32分，另外還有10助攻8籃板的全方位表現；艾倫17投13中，高效率拿下28分13籃板2助攻2阻攻，馬卡南（Lauri Markkanen）和勒夫（Kevin Love）分別獲得15分6籃板、13分9籃板。

過去4場比賽拿到3勝的巫師，此戰可說是一路處於挨打狀態，幾位得分主力表現都不盡理想，比爾（Bradley Beal）17投6中得到14分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）5分4助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）12分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）7分8籃板，替補的阿夫迪賈（Deni Avdija）得到全隊最高16分。

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