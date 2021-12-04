NBA／詹姆斯復出也沒贏 快艇連續3分球摧毀湖人

湖人以115：119輸給快艇。（路透）

「洛城內戰」儘管關注度不及勇士 太陽之爭，全美直播遭到撤換，但兩隊仍舊上演精采對決，一路廝殺到最後關頭才分出勝負。

整場比賽陷入落後只能苦苦追趕的湖人 ，在第四節不斷試圖超前對手，但始終棋差一著，最後時刻更被肯納德（Luke Kennard）莫里斯（Marcus Morris Sr.）接連轟進3記致命三分球，以115：119飲恨。快艇 結束3連敗的同時，也中斷了湖人的2連勝。

肯納德此戰10投7中包括砍進5記三分球，拿下19分，其中第四節就命中3球，招招打中湖人要害；投進底定勝負擦板三分球的莫里斯，全場飆進6記三分球，拿到全隊最高21分。

快艇共6人得分超過雙位數，比賽最後頻頻遭到包夾的喬治（Paul George），也扮演誘餌的角色，拿到19分9助攻8籃板，傑克森（Reggie Jackson）16分8助攻。祖巴茲（Ivica Zubac）12分5籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）11分。

原本觸發健康安全協議的詹姆斯（LeBron James），在8度新冠肺炎檢測採陰下，順利解除禁令，他在今天比賽中23投9中，得到23分11籃板6助攻，戴維斯（Anthony Davis）15投11中進帳27分10籃板4助攻。

蒙克（Malik Monk）獲得20分，安東尼（Carmelo Anthony）則有13分5籃板；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）僅出手8次，拿到10分9助攻。