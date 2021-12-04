我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

NBA／詹姆斯復出也沒贏 快艇連續3分球摧毀湖人

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人以115：119輸給快艇。（路透）
湖人以115：119輸給快艇。（路透）

「洛城內戰」儘管關注度不及勇士太陽之爭，全美直播遭到撤換，但兩隊仍舊上演精采對決，一路廝殺到最後關頭才分出勝負。

整場比賽陷入落後只能苦苦追趕的湖人，在第四節不斷試圖超前對手，但始終棋差一著，最後時刻更被肯納德（Luke Kennard）莫里斯（Marcus Morris Sr.）接連轟進3記致命三分球，以115：119飲恨。快艇結束3連敗的同時，也中斷了湖人的2連勝。

肯納德此戰10投7中包括砍進5記三分球，拿下19分，其中第四節就命中3球，招招打中湖人要害；投進底定勝負擦板三分球的莫里斯，全場飆進6記三分球，拿到全隊最高21分。

快艇共6人得分超過雙位數，比賽最後頻頻遭到包夾的喬治（Paul George），也扮演誘餌的角色，拿到19分9助攻8籃板，傑克森（Reggie Jackson）16分8助攻。祖巴茲（Ivica Zubac）12分5籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）11分。

原本觸發健康安全協議的詹姆斯（LeBron James），在8度新冠肺炎檢測採陰下，順利解除禁令，他在今天比賽中23投9中，得到23分11籃板6助攻，戴維斯（Anthony Davis）15投11中進帳27分10籃板4助攻。

蒙克（Malik Monk）獲得20分，安東尼（Carmelo Anthony）則有13分5籃板；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）僅出手8次，拿到10分9助攻。

湖人 快艇 勇士

上一則

中國官媒記者：彭帥對WTA中國停賽震驚 寄信要賽門噤聲

下一則

場邊人語／師徒之間 美足爭先

延伸閱讀

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
NBA／詹姆斯歸隊不吸睛？ESPN改播勇士、太陽之役

NBA／詹姆斯歸隊不吸睛？ESPN改播勇士、太陽之役
NBA／確診烏龍…詹姆斯已獲准歸隊 洛城內戰復出

NBA／確診烏龍…詹姆斯已獲准歸隊 洛城內戰復出
NBA／詹姆斯複檢8次「全是陰性」將復出對戰快艇

NBA／詹姆斯複檢8次「全是陰性」將復出對戰快艇

熱門新聞

中國網球選手彭帥。(美聯社)

擔憂彭帥安危 WTA：將禁止在中國所有賽事

2021-12-01 16:17
中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
IOC再稱與彭帥視訊，指她對WTA的決定感到震驚。（路透）

國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

2021-12-02 19:45
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
中國組合王曼昱、孫穎莎成功衛冕女雙冠軍。（路透）

桌球世錦賽／中國贏日本 王曼昱、孫穎莎衛冕女雙冠軍

2021-11-29 19:25
梅德維夫。（歐新社）

彭帥事件後 梅德維夫：去中國比賽沒人感到自在

2021-12-03 08:33

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵