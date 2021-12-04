NBA／勇士斷太陽18連勝 重返西區第1

勇士118：96成功主場復仇太陽。(美聯社)

布克（Devin Booker）前場對決拉傷腿，此役作壁上觀，刷新隊史紀錄寫下18連勝的太陽3日對上復仇心切的勇士 ，進攻找不到狀態下，柯瑞 （Stephen Curry）也擺脫低潮，加上板凳挺身相助，就以96：118敗下陣來，太陽連勝告終。

柯瑞幾天對太陽寫生涯最差命中率，21投僅4中。此役他前3節就積極搶投，飆23分，且維金斯（Andrew Wiggins）也挹注16分，對比下他前一戰整場只拿10分。太陽找不到準星下，末節更是遇到勇士替補亂刀流，落後來到27分之多。

勇士重返西區第1，本場贏球關鍵之一無疑是板凳，得分以51：34力壓太陽，其中小裴頓（Gary Payton II）攻19分，托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）也添17分，兩人得分皆為賽季新高，整體防守更讓太陽命中率僅38.3%。

其他數據上，柯瑞攻23分包含6記三分，格林（Draymond Green）也有9分、9籃板、9助攻與6抄截。至於太陽方面，艾頓（Deandre Ayton）獲23分，保羅（Chris Paul）得12分、8助攻。