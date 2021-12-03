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NBA／太陽18連勝啦 保羅籲平常心 3日再戰勇士

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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前場擊敗聯盟龍頭勇士也讓第一換人坐，太陽2日即使少了因傷缺陣的布克（Devin Booker），打東區墊底活塞不成問題，終場以114：103拿下勝利，打破隊史於2006-2007年賽季所寫17連勝，3日也將再戰欲復仇的勇士。

太陽上半場靠佩恩（Cameron Payne）與強森（Cameron Johnson）板凳跳出，加上團隊命中率絕佳力壓活塞。不過第3節竟進攻當機，讓葛蘭特（Jerami Grant）與康寧漢（Cade Cunningham）聯手吹響反攻號角。

只是進入決勝節還是老經驗太陽佔優，活塞未能再越雷池一步，保羅（Chris Paul）招牌中距離穩住領先，接著沙米特（Landry Shamet）與強森再補上三分線外2記冷箭，隊史最佳18連勝穩穩收進口袋。

數據上，太陽一口氣有7人得分來到雙位數，強森攻19分居首，讓板凳得分以48比20碾壓對手，保羅添12分、12助攻，艾頓（Deandre Ayton）挹注17分、12籃板；活塞部份，葛蘭特獲34分，康寧漢進帳19分。

教頭威廉斯（Monty Williams）賽後就表示：「能以此留名真的非常酷，特別是我們還有傷兵，布克（Devin Booker）此役缺陣，期間也有其他人掛傷號。但我們未曾鬆懈，總是保持團結，這感覺真的很特別，但現在絕不是自滿的時候。」

當家主控保羅（Chris Paul）也強調：「我們重點是以正確態度對待比賽，我們有自己一套標準，每場比賽都以此自我要求。1場勝利就是1場勝利，我們永遠都有該做的更好之處。」而4日就要再戰2天前手下敗將勇士，太陽當然不敢怠慢。

陣中前鋒強森（Cameron Johnson）就表示，知道對方肯定是復仇心切，「這支球隊才剛跟我們打過，我們在主場順利取勝，現在輪到我們去他們主場作客，當然這是份量十足的比賽，我們希望保持連勝，相信明天這戰肯定會是場有趣對決」。

勇士 威廉

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