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NBA／確診烏龍…詹姆斯已獲准歸隊 洛城內戰復出

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯將回到球場。（路透）
詹姆斯將回到球場。（路透）

在缺席一場比賽後，NBA官方宣布，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）已獲准歸隊，最快3日洛杉磯內戰對上快艇隊時就能上場。

聯盟表示，雖然本周初進行的一系列測試結果相互矛盾，但經過數次檢測，詹姆斯並未呈現陽性。

聯盟發表聲明表示：「在相隔24小時以上的2次PCR檢測都呈陰性後，洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯已經通過NBA的健康與安全協議。」「詹姆斯最初於11月30日被列為確診案例，一系列測試得出相互矛盾的結果，包括11月29日初步陽性測試。經過額外測試證實他並非陽性病例。」

根據NBA健康協議以及上個賽季起實施的規定，若檢測出現陽性反應，其樣本須再作兩次檢測。詹姆斯的樣本在不同的PCR儀器重覆檢測時得出一個陰性和一個陽性反應。詹姆斯在11月30日接受額外測試，第一次測試呈現陰性，第二次測試無結論。

詹姆斯在本球季開打之初說已接種疫苗。若檢測呈現明確的陽性就必須停賽10天以上。

詹姆斯本賽季在湖人隊的23場比賽中缺席了12場，其中10場是因傷勢使然。

湖人隊在詹姆斯缺陣時的戰績是5勝7負，有他上場時是7勝4負。雖然上個休賽期湖人隊以詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）為核心進行重建，但隊上球員傷痛不斷。截至2日，湖人隊在西區聯盟排名第六。

檢測 湖人 NBA

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