NBA／3分球紀錄將被柯瑞超越 艾倫大器回應

Getty Images

再34顆三分球就能突破艾倫（Ray Allen）所締造的2973顆三分球，柯瑞 （Stephen Curry）極有機會在本月登頂新科三分球王。《NBC Sports》灣區 記者波爾（Monte Poole）報導，面對自己的紀錄將被突破，原紀錄保持人艾倫表示大方祝福。

「我替他與他的家人感到驕傲，因為這真的不是什麼簡單的成就。這聯盟有如此多優秀、偉大的球員，你真能稱自己是聯盟最頂尖的一份子。」艾倫向媒體表示。

「人們都將他和我與米勒（Reggie Miller），以及過去聯盟的頂尖射手做比較，但就如我之前所說，他真的是開出了屬於自己的一條道路。不是我在說，他吸引了大量的球迷，不斷重新定義什麼叫做真正的偉大，也不斷樹立新的高度，我為他感到驕傲。」

艾倫可說是一路看著柯瑞成長，他回憶起初次與柯瑞一家人見面，是在1998-99球季，當年他與柯瑞的父親是公鹿隊友。

「柯瑞兄弟很常來我們的訓練場館，卡爾（George Karl）教練會讓他們參與投籃練習。我們在完成訓練菜單時他們就在旁邊，接著他們會練一些自己的東西。」

「如果你知道柯瑞的背景，明白他的為人，真的很難不去支持他。對我來說，我非常樂見他突破紀錄，也想和他一起慶祝。我真的替他和他的家人感到驕傲，我跟他們太熟識了。」艾倫再次獻上祝福。