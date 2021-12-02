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NBA／楊恩連5戰破30分 老鷹賞溜馬3連敗

體育新聞組／綜合報導
楊恩繳出33分10助攻8籃板全能數據，達成生涯2000次助攻里程碑。（路透）
楊恩繳出33分10助攻8籃板全能數據，達成生涯2000次助攻里程碑。（路透）

楊恩1日（Trae Young）繳出33分10助攻8籃板的全能數據，達成生涯2000次助攻里程碑，也幫助老鷹在客場以114：111驚險擊敗溜馬。根據統計，楊恩已經連續5場比賽至少拿到30分。

上半場比賽，楊恩和赫爾特（Kevin Huerter）分別拿到15分，幫助球隊取得9分領先優勢；不過波格登和透納（Myles Turner）在第三節帶動反撲，兩人合拿21分，溜馬繳出6成命中率，三節打完反而超前老鷹1分。

楊恩在第四節拿到7分，老鷹靠著先發球員的攻勢重新掌控領先局面，溜馬雖然一路緊咬比分，但始終難以跨過對手。終場前30.5秒，蘭姆（Jeremy Lamb）轟進三分球，追到僅差1分，楊恩出現失誤，然而杜阿爾特（Chris Duarte）未能命中投籃，楊恩隨後兩罰得手，波格登（Malcolm Brogdon）嘗試大號三分球未果，吞下3連敗。

赫爾特11投8中拿到19分4籃板，柯林斯（John Collins）14分4阻攻3籃板，卡佩拉（Clint Capela）8分9籃板4助攻2阻攻；替補的萊特（Delon Wright）和威廉斯（Lou Williams）分別拿到11分、12分。

原本客場一條蟲的老鷹，近期連續在客場擊敗馬刺、灰熊和溜馬，排名逼進東區前6。值得注意的是，老鷹總教練麥克米倫（Nate McMillan）因兒子觸發健康安全協議，將自行接受隔離，因此缺席了這場比賽，改由助理教練簡特（Chris Jent）代理總教練。

溜馬方面，波格登得到27分9助攻6籃板3抄截，沙波尼斯（Domantas Sabonis）10投9中獲得22分10籃板4助攻，透納17分9籃板2阻攻；杜阿爾特和蘭姆各11分。

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