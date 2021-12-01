NBA／湖人少了詹姆斯也不怕 下半場復仇擒國王

湖人少了詹皇還是對國王復仇成功，戴維斯此戰拿下25分7籃板3助攻2抄截2阻攻。美聯社

先前在主場交手歷經3度延長賽飲恨的湖人 ，雖然面臨詹姆斯（LeBron James）觸發健康安全協議被迫缺賽的麻煩，但這一次前往沙加緬度作客，湖人不僅是要加倍奉還，還是狠狠來個「千倍奉還」。

湖人整個下半場比賽將國王團隊命中率壓制在3成以下，迫使對手僅僅得到33分，甚至在第四節一度將差距拉開到27分差，扭轉了第三節初落後14分的劣勢，最終是以117比92痛宰對手。

戴維斯（Anthony Davis）22投12中拿下25分7籃板3助攻2抄截2阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到23分5籃板6助攻，其中15分出現在下半場；同樣在下半場爆發的還有蒙克，他所拿到的22分之中就有16分是在三、四節。

哈沃德（Dwight Howard）替補表現優異，7投5中獨拿12分13籃板2抄截2阻攻，開季以來首度送上雙十。安東尼（Carmelo Anthony）則有14分進帳。湖人下半場豪取67分，投籃命中率達到56.5%，更轟進8記三分球，幾乎在各項數據都狠狠碾壓國王。

缺席3場比賽的荷姆斯（Richaun Holmes）今日回歸，13投12中拿到27分9籃板2助攻2阻攻；梅圖（Chimezie Metu）14分11籃板3抄截，福克斯（De'Aaron Fox）17分5籃板5助攻，但也發生7次失誤。國王陣中除了這3人外，沒人得分超過兩位數。