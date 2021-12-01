我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN無限期停職王牌主播的新聞室風暴

學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高

NBA／湖人少了詹姆斯也不怕 下半場復仇擒國王

記者蔡佳霖／綜合報導
湖人少了詹皇還是對國王復仇成功，戴維斯此戰拿下25分7籃板3助攻2抄截2阻攻。美聯社
湖人少了詹皇還是對國王復仇成功，戴維斯此戰拿下25分7籃板3助攻2抄截2阻攻。美聯社

先前在主場交手歷經3度延長賽飲恨的湖人，雖然面臨詹姆斯（LeBron James）觸發健康安全協議被迫缺賽的麻煩，但這一次前往沙加緬度作客，湖人不僅是要加倍奉還，還是狠狠來個「千倍奉還」。

湖人整個下半場比賽將國王團隊命中率壓制在3成以下，迫使對手僅僅得到33分，甚至在第四節一度將差距拉開到27分差，扭轉了第三節初落後14分的劣勢，最終是以117比92痛宰對手。

戴維斯（Anthony Davis）22投12中拿下25分7籃板3助攻2抄截2阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到23分5籃板6助攻，其中15分出現在下半場；同樣在下半場爆發的還有蒙克，他所拿到的22分之中就有16分是在三、四節。

哈沃德（Dwight Howard）替補表現優異，7投5中獨拿12分13籃板2抄截2阻攻，開季以來首度送上雙十。安東尼（Carmelo Anthony）則有14分進帳。湖人下半場豪取67分，投籃命中率達到56.5%，更轟進8記三分球，幾乎在各項數據都狠狠碾壓國王。

缺席3場比賽的荷姆斯（Richaun Holmes）今日回歸，13投12中拿到27分9籃板2助攻2阻攻；梅圖（Chimezie Metu）14分11籃板3抄截，福克斯（De'Aaron Fox）17分5籃板5助攻，但也發生7次失誤。國王陣中除了這3人外，沒人得分超過兩位數。

湖人

上一則

NBA／詹姆斯傳確診？專機速回洛杉磯 至少缺席10天

下一則

NBA／終場前17秒被追平 籃網就靠強森這2球氣走尼克

延伸閱讀

NBA／詹姆斯傳確診？至少缺席10天

NBA／詹姆斯傳確診？至少缺席10天
NBA／詹姆斯傳確診新冠 恐缺席達10天 湖人戰力受影響

NBA／詹姆斯傳確診新冠 恐缺席達10天 湖人戰力受影響
NBA／詹姆斯甩低潮飆33分領軍 湖人360連線發威拔活塞

NBA／詹姆斯甩低潮飆33分領軍 湖人360連線發威拔活塞
NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

2021-11-24 23:00
知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）

NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

2021-11-25 08:31
中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。圖為她2009年在北京參加比賽。（美聯社）

已連絡上彭帥 WTA主席：仍憂心她是否遭審查或脅迫

2021-11-27 20:05
詹姆斯與溜馬球迷衝突。（Getty Images）

NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

2021-11-26 08:33

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣
美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢

美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢