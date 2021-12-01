NBA／全面封鎖柯瑞火力 太陽灼傷勇士豪取17連勝平隊史

太陽此戰封印柯瑞火力，禁區則有艾頓（左）肆虐，加上保羅（右）控場運運籌帷幄，在這場頂尖對決勝出拿下平隊史紀錄的17連勝。 （路透）

儘管布克（Devin Booker）因左腿傷勢缺席下半場比賽，但太陽展現強悍防守，迫使柯瑞 （Stephen Curry）整場表現低迷，並且在第四節將近五分鐘時間讓勇士 全隊只得到1分，趁著這波10：1的攻勢，太陽一舉拉開比分，以104：96在這場雙強之爭中勝出。

太陽豪取17連勝，追平隊史最長連勝紀錄，勝率也追平勇士，排名躍居聯盟第一；勇士中止近期的7連勝，同時更讓他們開季連20場得分破百的表現為之中斷。

艾頓（Deandre Ayton）此役在禁區造成莫大殺傷力，19投11中拿到24分11籃板2阻攻，保羅（Chris Paul）13投7中得到15分11助攻6籃板5抄截。

第四節拿到重要5分的克勞德（Jae Crowder）則有14分進帳，強森（Cameron Johnson）14分，布克退場前得到10分。拚戰41分鐘的布里吉斯（Mikal Bridges）雖只得到2分3助攻2籃板，但在防守端扮演吃重角色，還演出4次抄截1阻攻。

勇士一度在第二節領先到9分，但在太陽的強勢進逼下，半場結束反被超前，之後陷入苦苦追趕的局面，雖然差距有限，苦於外線低迷和過多失誤，始終難以壓過對手。特別是在第四節最後時刻，進攻更是全面當機，只能目送對手揚長而去。

柯瑞全場21投僅4中，三分球14投3中，追平個人賽季最低的12分，且只有2助攻3籃板。維金斯（Andrew Wiggins）也沒有太多貢獻，12投4中得到10分3籃板2助攻，格林（Draymond Green）8分11籃板5助攻。

波爾（Jordan Poole）可說是勇士陣中表現最亮眼的一位，全場15投9中包括6記三分球，獨拿28分5籃板3助攻，波特 （Otto Porter Jr.）16分6籃板3助攻。