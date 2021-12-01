NBA／G聯盟18投全中 湯普森滿血復活

勇士迎來好消息，湯普森確定從傷勢中百分之百恢復，日前甚至在發展聯盟連進18球。（Getty Images）

NBA勇士 隊本季狀況相當火燙，目前以18勝2敗暫居聯盟龍頭寶座，近日又迎來好消息，球團已經宣布神射手湯普森（Klay Thompson）確定從傷勢中百分之百恢復，日前甚至在發展聯盟連進18球，看來浪花兄弟合體日子不遠了。

湯普森在2019年總冠軍戰第六場左膝十字韌帶斷裂，因此下個賽季直接宣告整季報銷，好不容易熬過一整年的養傷，球迷也紛紛期盼能再次迎來勇士強勢回歸，開賽前又再傳出右腳阿基里斯腱撕裂的噩耗，因此湯普森就這樣缺席了兩個賽季。

隨著湯普森已經能重拾從前的運動能力，意味著也越來越接近復出的時間，目前有望在聖誕大戰以前看到勇士王朝的原班人馬重新上陣。對此，湯普森表示，「我討厭使用『等不及』這個詞，因為我是一個喜歡活在當下的人，但我這次真的『等不及』了，真的很享受和隊友並肩作戰的時光。」

勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲 勇士的教練庫伯（Seth Cooper）受訪時也指出，「他百分之百恢復了，已經不需要在受任何限制下打球，我們就讓他自己發揮，讓他全力以赴，而他看起來真的很棒……我記得他前面投的18球一球都沒有失手。」