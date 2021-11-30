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NBA康特成為美國公民 改姓「自由」開心揮舞小國旗

中央社／華盛頓29日綜合外電
康特成為美國公民，開心揮舞小國旗。（影片截圖）
康特成為美國公民，開心揮舞小國旗。（影片截圖）

不久前上網公開力挺台灣、香港、藏人和維吾爾人的NBA球員康特（Enes Kanter），今天以新的姓氏「自由」（Freedom）正式入籍美國

29歲，在瑞士出生、土耳其長大的美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特，今天在個人推特帳戶上傳他入籍儀式的影片，片中他用新的姓氏宣讀誓詞。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，康特向來關注人權，一再發聲批評中國與土耳其各項侵犯人權情事。

他之前透露說，自己的土耳其護照2017年已被有關當局註銷。

如今全名為恩尼斯．康特．自由（Enes Kanter Freedom）的他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，新名字所代表的，是他要一生為自由「奮戰」。

「這裡（美國）有話語、信仰、言論、新聞的自由。但這些東西我在土耳其全都沒有。」

他說：「一個人所能擁有的東西，最偉大的就是自由。」

他補充道：「那就是為什麼我要讓這兩個字成為我的一部份，如影隨形的跟著我。」

今天入籍儀式中，法官用「自由」稱呼康特，當事人也用新姓名宣誓效忠美國。

宣誓後他揮舞一面迷你美國國旗，隨後簽下文件，並說：「自由，就這樣」。

本週塞爾蒂克對上費城76人時，康特的球衣就會印上「自由」字樣。康特表示，他的隊友已經開使以「自由」稱呼他。

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天推文盛讚自由「體現了許多讓美國偉大的價值觀」。

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