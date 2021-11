NBA康特成為美國公民 改姓「自由」開心揮舞小國旗

不久前上網公開力挺台灣 、香港、藏人和維吾爾人的NBA 球員康特(Enes Kanter),今天以新的姓氏「自由」(Freedom)正式入籍美國 。

29歲,在瑞士出生、土耳其長大的美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特,今天在個人推特帳戶上傳他入籍儀式的影片,片中他用新的姓氏宣讀誓詞。

英國廣播公司新聞網(BBC News)報導,康特向來關注人權,一再發聲批評中國與土耳其各項侵犯人權情事。

他之前透露說,自己的土耳其護照2017年已被有關當局註銷。

I am proud to be an American.

Greatest nation in the world.



The Land of the free, and home of the brave. 🇺🇸 pic.twitter.com/8mbUX1dpWS