我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

NBA／塞爾蒂克康特將入籍美國 改姓「Freedom」

中央社／波士頓28日綜合外電
康特將入籍美國。（路透）
康特將入籍美國。（路透）

美國體育網站「運動員」（The Athletic）今天報導，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克土耳其中鋒康特（Enes Kanter）明天將成為美國公民，並將姓氏改為「自由」（Freedom）。

康特經紀人費迪克（Hank Fetic）告訴美聯社，康特明天下午將參加公民宣誓儀式，同時將完成他的法定姓名變更程序。

29歲的康特長久以來直言批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），2017年甚至稱艾爾段是「我國的希特勒（Adolf Hitler）」。

康特不只毫無保留地批評土耳其，還譴責中國的人權紀錄。他日前上網公開力挺台灣、香港、藏人和維吾爾人，並痛批中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。

康特也點名NBA超級球星詹姆斯（LeBron James），除了批評詹姆斯未提倡接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也提到詹姆斯與全球運動用品供應商耐吉（Nike）的合作關係。

康特認為Nike未就中國少數民族受到不公待遇採取行動，與Nike代言人詹姆斯的態度脫不了關係，指稱面對中國悶不吭聲，金錢凌駕道德可悲又噁心。

康特在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說：「不要忘了，每當你把那些鞋子穿上腳，把那種T恤穿上身，這一切的背後都充滿了血淚與壓迫。」他控訴有「數以百萬計」的維吾爾人被迫在「現代奴役」工廠裡工作。

康特是在2011年的NBA選秀會上，被猶他爵士在第3順位選上，之後他輾轉待過奧克拉荷馬雷霆、紐約尼克、波特蘭拓荒者。目前他在塞爾蒂克陣中，這是他第2次披上綠衫軍戰袍。

美國公民 中國 NBA

上一則

桌球世錦賽／孫穎莎、王楚欽混雙奪冠 中國首金到手

下一則

NBA／湖人戴維斯「最大致命傷」跳投得分倒數第1

延伸閱讀

NBA／詹姆斯甩低潮飆33分領軍 湖人360連線發威拔活塞

NBA／詹姆斯甩低潮飆33分領軍 湖人360連線發威拔活塞
NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款
NBA／咒詹姆斯兒車禍喪命 球迷被趕出球場 詹皇罵下流

NBA／咒詹姆斯兒車禍喪命 球迷被趕出球場 詹皇罵下流
NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
先前人間蒸發的中國網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。 （取材自IOC、丁力推特）

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

2021-11-22 00:28
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

2021-11-24 23:00
詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元，不過湖人卻能藉機省下約53萬美元。(路透)

NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬元

2021-11-23 07:43
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)

與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批「中國幫手」

2021-11-22 08:59

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增