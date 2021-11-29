NBA／湖人勝率跌破5成 主帥佛蓋爾飯碗難保

湖人戰績不佳，佛蓋爾帥位不保。（Getty Images）

湖人 歷經3度延長還是敗給國王，勝率跌破5成，讓媒體開始臆測佛蓋爾（Frank Vogel）是否能保住飯碗。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）率先報導，教練圈有不少聲音認為佛蓋爾要保住工作，壓力已經開始浮現。而《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）也跟進報導，確實出現了佛蓋爾必須要盡快拿出成績來否則未來堪慮的聲音。

事實上，佛蓋爾過去不僅續約延遲且只延長1年到2022-2023年賽季，當時就有媒體指出這替未來可能換帥留下伏筆。過去當詹姆斯（LeBron James）所處的目標奪冠隊伍遭遇低潮時，教頭往往得面臨努力保住工作壓力，也不是新聞。

此外，國王日前開除執教戰績不佳的教頭華頓（Luke Walton），並以助理教練簡崔（Alvin Gentry）接任。不過，據史坦爆料，簡崔的主帥之位屁股都還沒坐熱，就傳出國王隊 高層想另覓人選，而勇士 現任助理教練亞特金森（Kenny Atkinson）、布朗（Mike Brown）都是國王隊老闆想積極網羅的人選。

據報導，勇士本季開賽至今繳出亮眼成績單，以驚人的17勝2敗暫居聯盟之首，除了球員外，教練團表現也功不可沒。亞特金森曾執教籃網4季，帳面成績雖不佳，但帶領球隊挺過黑暗期，打進季後賽。布朗曾執教於騎士、湖人，8個球季以來拿下347勝216敗，並在2007年率領騎士殺進總冠軍賽，可惜最終不敵馬刺。