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NBA／詹姆斯甩低潮飆33分領軍 湖人360連線發威拔活塞

記者陳元廷／綜合報導
詹姆斯（前）對上活塞適時反彈，力繳33分、9助攻，率領紫金軍團以110：106收下勝利。（美聯社）
詹姆斯（前）對上活塞適時反彈，力繳33分、9助攻，率領紫金軍團以110：106收下勝利。（美聯社）

上場對國王三延長在自家主場輸球，賽果讓不少自家支持者都看不下去，詹姆斯（LeBron James）也主動負荊請罪，坦言自己表現糟透了。28日對活塞，他適時反彈，力繳33分、9助攻，率領紫金軍團以110：106收下勝利。

活塞與湖人前次對戰不過就是一周前的事，詹姆斯與史都華（Isaiah Stewart）險爆衝突事件仍餘波蕩漾。當時湖人一度大幅落後，是詹姆斯遭驅逐後才一鼓作氣發動反攻翻盤，這場球隊當然沒有打算重蹈覆轍。

經過上半場你來我往，湖人第三節開始上緊發條，拉出16：0攻勢掌握大局，其中詹姆斯單節獨攬12分，位列首功。只是第四節，活塞咬近，所幸詹姆斯上場後穩住進攻陣腳，防守端更有戴維斯（Anthony Davis）與蒙克（Malik Monk）連搧掉活塞三分搶投，守住勝局。

數據上，湖人「360」連線皆有好表現，戴維斯挹注24分、10籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）添25分、9助攻；活塞部份，葛蘭特（Jerami Grant）一枝獨秀摘32分，此外板凳得分以42：19佔優，其中以傑克森（Frank Jackson）獲17分為首。

數據上，湖人「360」連線皆有好表現，戴維斯挹注24分、10籃板，衛斯特布魯克（...
數據上，湖人「360」連線皆有好表現，戴維斯挹注24分、10籃板，衛斯特布魯克（右）添25分、9助攻。（Getty Images）

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