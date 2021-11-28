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NBA／國王燙手山芋誰來接？傳高層欽點勇士2助教

體育新聞組／綜合報導
東京奧運奈及利亞男籃隊總教練布朗目前擔任勇士隊助教。(美聯社)
東京奧運奈及利亞男籃隊總教練布朗目前擔任勇士隊助教。(美聯社)

國王日前開除兩年多來執教戰績不佳的教頭華頓（Luke Walton），並以助理教練簡崔（Alvin Gentry）接任。不過，據《紐約時報》資深記者史坦（Marc Stein）爆料，簡崔的主帥之位屁股都還沒坐熱，就傳出國王隊高層想另覓人選，而勇士現任助理教練亞特金森（Kenny Atkinson）、布朗（Mike Brown）都是國王隊老闆想積極網羅的人選。

國王隊連續14年未打進季後賽，這些年來他們換過10位教頭，近年選秀會更補進一堆人才卻無法好好運用，華頓執教兩年多期間戰績每況愈下，球隊勝率連4成都不到。之前國王經歷一波1勝7敗低潮，也讓他們本季的勝率跌至3成52，終於讓國王隊高層受不了，決定將華頓炒魷魚。

本季在勇士擔任助教的亞特金森（左）成為國王隊老闆欽點的教頭人選之一。（Getty...
本季在勇士擔任助教的亞特金森（左）成為國王隊老闆欽點的教頭人選之一。（Getty Images）

據報導，如果代理總教練簡崔下季未獲國王續約，那亞特金森、布朗將會是球團欽點的人選，並表示球隊老闆拉那戴夫（Vivek Ranadive）也對這兩人情有獨鍾。

勇士本季開賽至今繳出亮眼成績單，以驚人的17勝2敗暫居聯盟之首，除了球員外，教練團表現也功不可沒。亞特金森曾執教籃網4季，帳面成績雖不佳，但帶領球隊挺過黑暗期，打進季後賽。布朗先前則曾執教於騎士、湖人，8個球季以來拿下347勝216敗，並在2007年率領騎士殺進總冠軍賽，可惜最終不敵馬刺。

國王隊 勇士 季後賽

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