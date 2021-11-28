NBA／湖人3度延長仍輸球 詹姆斯扛責

湖人對戰國王三度延長最後輸球，詹姆斯將輸球責任一肩扛起。（美聯社）

浪費第4節一度多達13分的領先優勢，湖人 隊26日與國王隊 一路廝殺到三度延長賽，最終以137：141不敵國王，本賽季已經第7度在雙位數領先的情況下輸球，與騎士隊並列聯盟最多。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）在與國王賽前，因日前與溜馬隊之戰做出不雅慶祝手勢遭到聯盟罰款1萬5000美元，不過本場比賽詹姆斯仍是繳出全能成績單，拿下30分、11助攻、7籃板，但也發生高達7次失誤。

湖人在第4節還雙位數領先的情況下卻遭到國王追平，更在歷經三度延長後以4分差距吞下敗仗，而詹姆斯也將輸球責任一肩扛起，「我個人打了一場糟糕的比賽，因為我對自己的標準比較高，我必須為這支球隊做得更多，尤其當我們正經歷場上的這些事情時。」

戴維斯（Anthony Davis）則無奈地說道：「我們感到非常沮喪，我們渴望在主場贏下一些比賽。這是我們客場之旅結束後的首場主場比賽，是一場我們應該拿下的比賽。」

湖人本季主場出賽13場，僅得到7勝，勝率勉強超過5成。「我們必須成為1支比現在更好的主場球隊。」戴維斯說。

而國王以福克斯（De'Aaron Fox）進帳34分、8助攻表現最佳，從板凳出發的射手希爾德（Buddy Hield）更在3節延長賽中拿下17分，成國王逆轉的關鍵，今年休賽季期間希爾德一度有機會透過交易轉戰湖人，但在湖人達成衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易案後無疾而終。