我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

多州接連爆發「打砸搶」 分析4因素讓犯罪率大增

NBA／湖人3度延長仍輸球 詹姆斯扛責

體育新聞組／綜合報導
湖人對戰國王三度延長最後輸球，詹姆斯將輸球責任一肩扛起。（美聯社）
湖人對戰國王三度延長最後輸球，詹姆斯將輸球責任一肩扛起。（美聯社）

浪費第4節一度多達13分的領先優勢，湖人隊26日與國王隊一路廝殺到三度延長賽，最終以137：141不敵國王，本賽季已經第7度在雙位數領先的情況下輸球，與騎士隊並列聯盟最多。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）在與國王賽前，因日前與溜馬隊之戰做出不雅慶祝手勢遭到聯盟罰款1萬5000美元，不過本場比賽詹姆斯仍是繳出全能成績單，拿下30分、11助攻、7籃板，但也發生高達7次失誤。

湖人在第4節還雙位數領先的情況下卻遭到國王追平，更在歷經三度延長後以4分差距吞下敗仗，而詹姆斯也將輸球責任一肩扛起，「我個人打了一場糟糕的比賽，因為我對自己的標準比較高，我必須為這支球隊做得更多，尤其當我們正經歷場上的這些事情時。」

戴維斯（Anthony Davis）則無奈地說道：「我們感到非常沮喪，我們渴望在主場贏下一些比賽。這是我們客場之旅結束後的首場主場比賽，是一場我們應該拿下的比賽。」

湖人本季主場出賽13場，僅得到7勝，勝率勉強超過5成。「我們必須成為1支比現在更好的主場球隊。」戴維斯說。

而國王以福克斯（De'Aaron Fox）進帳34分、8助攻表現最佳，從板凳出發的射手希爾德（Buddy Hield）更在3節延長賽中拿下17分，成國王逆轉的關鍵，今年休賽季期間希爾德一度有機會透過交易轉戰湖人，但在湖人達成衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易案後無疾而終。

湖人 國王隊

上一則

NBA／安比德復出飆42分無用 76人加班被狼咬

下一則

NBA／湯普森落寞獨坐場邊 柯瑞：沒人懂他的苦

延伸閱讀

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款
NBA／咒詹姆斯兒車禍喪命 球迷被趕出球場 詹皇罵下流

NBA／咒詹姆斯兒車禍喪命 球迷被趕出球場 詹皇罵下流
NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯不雅動作挨罰1.5萬

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯不雅動作挨罰1.5萬
NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
先前人間蒸發的中國網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。 （取材自IOC、丁力推特）

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

2021-11-22 00:28
英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

2021-11-24 23:00
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)

與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批「中國幫手」

2021-11-22 08:59
詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元，不過湖人卻能藉機省下約53萬美元。(路透)

NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬元

2021-11-23 07:43

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒