NBA／安比德復出飆42分無用 76人加班被狼咬

76人的安德比回歸出戰灰狼，但功虧一簣，二度延長後落敗。（路透）

安比德（Joel Embiid）確診新冠病毒後連續缺席9場比賽，76人在這段期間也只拿到2勝，他27日終於回歸出戰灰狼，儘管一復出就力繳42分、14籃板，但操刀最後一擊吃鱉，歷經二度延長以120：121惜敗給對手。

灰狼首節就給足76人下馬威，上半場一度領先達20分。但第3節進攻當機，76人逮住機會發動反攻，雙方末節一路廝殺，最終哈里斯（Tobias Harris）兩罰中1，斷送超前機會，愛德華（Anthony Edwards）回頭三分失手，比賽進入延長。

76人首度延長一度占了上風，羅素（D'Angelo Russell）連命中2記三分彈翻盤。落後3分下，馬克西（Tyrese Maxey）站上罰球線，投進首罰後第2罰順利不中，佐蒙德（Andre Drummond）神來一筆，補籃得手讓雙方得二度加班。

再加時5分鐘，剛復出的安比德不見疲態，不但連得7分且防守端也接連擋下對手攻勢，羅素這時再挺身而出，倒數10.3秒斷下76人傳球，普林斯（Taurean Prince）快攻上籃反超，安比德最後一擊身陷重圍，遭愛德華一掌封掉。

個人數據上，羅素拿下35分、8助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）雖進帳28分、10籃板，但陷犯規麻煩且第4節就犯滿畢業，愛德華挹注19分；76人除安比德一枝獨秀外，同日歸隊的哈里斯（Tobias Harris）添17分、9籃板。