NBA／休假過後 快艇團隊戰力復活 26次助功 主場輕取活塞

喬治（右）手感欠佳只拿到12分，但快艇仍在主場擊敗活塞。（路透）

過去6戰吞下4敗的快艇 ，感恩節過後在主場迎戰東區後段班的活塞，快艇發揮團隊優勢，共6人得分超過雙位數，以107：96拿下勝利，活塞也苦吞最近5連敗。

傑克森（Reggie Jackson）雖然錯過前5次出手機 會，但之後他14投8中，攻下21分4籃板4助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）10分13籃板，曼恩（Terance Mann）16分10籃板，籃板平生涯紀錄，第5度完成雙十。

快艇半場在多點開花的情況下，加上掌握制空權，取得24分領先優勢，第三節傑克森獨拿9分，更一度將比分擴大到29分差。喬治（Paul George）此役手感欠佳，19投僅5中，拿到12分5籃板4助攻3抄截，布萊德索（Eric Bledsoe）15分。

「我們命中了一些球，在禁區掌控優勢並打出正確比賽。單是在上半場我們就傳出16次助攻，很高興看到球能轉移起來。」快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說，快艇此役全隊送出26次助功。

來源：YouTube

活塞以葛蘭特（Jerami Grant）的20分10籃板表現較佳，不過他16次出手僅命中5球；康寧漢（Cade Cunningham）10分6籃板6助攻3抄截，13投也僅3中。被禁賽兩場後重新歸隊的史都華（Isaiah Stewart）則搶下12個籃板。

「作為一支年輕球隊，我們不能一開賽就打得漫不經心。即便進攻狀態不理想，也不能因此影響到我們在防守端的能量。」凱西（Dwane Casey）說。