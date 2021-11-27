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NBA／柯瑞三分球定軍心 勇士退拓荒者奪6連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
柯瑞（右）全場25投12中包括6記三分球，攻下32分8助攻7籃板。（美聯社）
柯瑞（右）全場25投12中包括6記三分球，攻下32分8助攻7籃板。（美聯社）

前三節打完領先拓荒者21分的勇士，第四節遭遇到一陣亂流，讓對手追到僅差8分，但柯瑞（Stephen Curry）隨後連續轟進兩記三分球，個人獨拿10分，從而穩定軍心，最終勇士在主場以118比103拿下6連勝，拓荒者則是收下2連敗。

柯瑞全場25投12中包括6記三分球，攻下32分8助攻7籃板，勇士先發5人得分均達雙位數，並送出31次助攻；其中前三節球隊就傳出24次助攻，繳出55.2%命中率，強勢進攻讓拓荒者難以招架，多數時間都處於大幅度落後狀態。

維金斯16投10中貢獻25分5籃板，格林12分12助攻8籃板3阻攻；波爾14分，魯尼也有12分7籃板；勇士替補輪番上陣，各自都有分數進帳。

原本看似要被勇士徹底擊垮的拓荒者，在第四節靠著西蒙斯（Anfernee Simons）的外線火力，將比分差距不斷縮小，一度點燃逆轉的希望。然而在柯瑞接管比賽後，拓荒者的反撲也到此為止。

第四節拿到13分的西蒙斯，獲得全隊最高19分；兩大得分主力里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（C.J. McCollum）一共只拿到32分，兩人合計32投僅11中。諾基奇（Jusuf Nurkic）得到17分4籃板3助攻，鮑威爾（Norman Powell）15分。

勇士 柯瑞

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