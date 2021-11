NBA／字母哥年薪2千萬美元 獨愛Oreo餅乾

Oreo餅乾「轉一轉,舔一舔,再泡一泡牛奶 」廣告台詞堪稱經典,只是顯然「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)不只沒看過這廣告也沒人告訴過他這吃法,他日前就在推特 揭露此事,說一直到現在才知道有這回事。

「你一定不會相信我,但有位小朋友告訴我,可以把我的Oreo餅乾浸到牛奶後再吃,這實在是改變了一切」,安戴托昆波幾天前在推特寫道。事實上,他對於Oreo餅乾真的非常熱愛,雖然他現在已是年薪至少2000多萬美元的成年人。

You won't believe me but a kid just told me to try dunking my Oreos in milk... mannnnn game changer 🔥🥛#MadMyGirlDidntTellMeSooner #NewBedtimeSnack