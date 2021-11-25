NBA／字母哥年薪2千萬美元 獨愛Oreo餅乾

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Oreo餅乾「轉一轉，舔一舔，再泡一泡牛奶 」廣告台詞堪稱經典，只是顯然「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不只沒看過這廣告也沒人告訴過他這吃法，他日前就在推特 揭露此事，說一直到現在才知道有這回事。

「你一定不會相信我，但有位小朋友告訴我，可以把我的Oreo餅乾浸到牛奶後再吃，這實在是改變了一切」，安戴托昆波幾天前在推特寫道。事實上，他對於Oreo餅乾真的非常熱愛，雖然他現在已是年薪至少2000多萬美元的成年人。

You won't believe me but a kid just told me to try dunking my Oreos in milk... mannnnn game changer 🔥🥛#MadMyGirlDidntTellMeSooner #NewBedtimeSnack — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 24, 2021

安戴托昆波談到得知Oreo餅乾可以泡牛奶吃就說：「當我剛進到聯盟時，我第一個想買來吃的東西就是Oreo，因為我小時候實在很愛吃，但卻沒錢買。現在我有錢了，其他人可能把錢花在買車買金項鍊，但我最想買的就是Oreo餅乾。」

他甚至進一步透露：「所以我有整整一個月都吃Oreo餅乾過活，也不吃其他東西當晚餐還是午餐，直到我終於吃膩為止。」安戴托昆波傳記新書也有一則小故事，有位隊上職員造訪他家，偷吃他幾塊Oreo餅乾，沒想到他竟然事後質問對方，自己家中有30塊怎麼無故少3塊，顯見他對這小餅乾錙銖必較的執著。