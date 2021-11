NBA／杜蘭特「腳踝脫皮」格林Podcast猛虧：結成鱗片啦

說起話來向來直來直往口無遮攔,勇士 球星格林(Draymond Green)近日開設個人Podcast節目,老友杜蘭特(Kevin Durant)也成為他調侃對象,針對對方最近在網路上瘋傳的腳踝皮膚乾燥脫皮照片大做文章,還要杜蘭特經紀人快去找乳液代言。

格林說其實自己一開始並不知道有此事,是好事的阿德巴約(Bam Adebayo)把照片傳給他看,「我把阿德巴約給我連結點開,這根本不是乾燥脫皮吧,是結成鱗片了,這可以被當成鱷魚皮拿到店裡去賣錢了,看起來真的是很慘呢」。

Can say a lot without saying any words. 📷: @darenscarberry pic.twitter.com/lMrhHQQqmI