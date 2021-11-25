NBA／杜蘭特「腳踝脫皮」格林Podcast猛虧：結成鱗片啦

說起話來向來直來直往口無遮攔，格林（左）近日開設個人Podcast節目，老友杜蘭特也成為他調侃對象。（Getty Images）

說起話來向來直來直往口無遮攔，勇士 球星格林（Draymond Green）近日開設個人Podcast節目，老友杜蘭特（Kevin Durant）也成為他調侃對象，針對對方最近在網路上瘋傳的腳踝皮膚乾燥脫皮照片大做文章，還要杜蘭特經紀人快去找乳液代言。

格林說其實自己一開始並不知道有此事，是好事的阿德巴約（Bam Adebayo）把照片傳給他看，「我把阿德巴約給我連結點開，這根本不是乾燥脫皮吧，是結成鱗片了，這可以被當成鱷魚皮拿到店裡去賣錢了，看起來真的是很慘呢」。

Can say a lot without saying any words. 📷: @darenscarberry pic.twitter.com/lMrhHQQqmI — SLAM Kicks (@SLAMKicks) November 23, 2021

他也隔空向杜蘭特經紀人克萊曼（Rich Kleiman）喊話說：「我要跟我好兄弟克萊曼說，麻煩快找家乳液品牌合作啦，因為要是杜蘭特下場忽然腳踝皮膚變很光滑無暇，那可真是最佳廣告，我超想看到這個合作案的。」