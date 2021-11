NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

日前知名NBA 名嘴史密斯(Stephen Smith)在節目上表示,在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯(LeBron James)。此言論也引來前獨行俠射手瑞迪克(J.J. Reddick)反駁,並以自身經歷證明詹皇有多麼令人畏懼。

史密斯先前在ESPN 節目談到,「詹姆斯生涯繳出的表現太驚人了、太偉大了,也因此受到許多人敬重,但據我在聯盟數年的觀察,從來沒有人是真正恐懼過詹姆斯,大家都覺得他是能被擊敗的。」

聽聞此言論感到非常驚訝的瑞迪克立馬作出反駁說道,「我和詹姆斯交戰有15年之久,他是怎樣的人我難道不清楚?」並回憶起在生涯第五年為魔術效力時,詹姆斯身上所散發的恐懼,「我預料到他會轉身,並成功要到進攻犯規,但這一下也讓我眼睛縫了11針。當時我站在那裡,知道他要轉身,你覺得我不怕嗎?我怕爆了。」

隨後瑞迪克表示,「你覺得有誰到季後賽 會想要對到詹姆斯嗎?或者給我找一個攻擊過詹姆斯的球員,一個就好。」生動描述詹姆斯所帶來的巨大恐懼。

知名球評帕金斯(Kendrick Perkins)也對瑞迪克的言論表示贊同,並在推特 轉發寫道,「作為一名前球員,並與詹姆斯對戰數次,我不同意史密斯這番言論,這是天殺的謊言」。

That’s a damn lie @stephenasmith as a former player that were on multiple teams that had battled against Lebron James I beg to differ! Btw I don’t think Isaiah Thomas and those Bad Boys Piston feared Jordan. Stop it and Carry on... https://t.co/yCiwVflDz5