NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）

日前知名NBA 名嘴史密斯（Stephen Smith）在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（LeBron James）。此言論也引來前獨行俠射手瑞迪克（J.J. Reddick）反駁，並以自身經歷證明詹皇有多麼令人畏懼。

史密斯先前在ESPN 節目談到，「詹姆斯生涯繳出的表現太驚人了、太偉大了，也因此受到許多人敬重，但據我在聯盟數年的觀察，從來沒有人是真正恐懼過詹姆斯，大家都覺得他是能被擊敗的。」

聽聞此言論感到非常驚訝的瑞迪克立馬作出反駁說道，「我和詹姆斯交戰有15年之久，他是怎樣的人我難道不清楚？」並回憶起在生涯第五年為魔術效力時，詹姆斯身上所散發的恐懼，「我預料到他會轉身，並成功要到進攻犯規，但這一下也讓我眼睛縫了11針。當時我站在那裡，知道他要轉身，你覺得我不怕嗎？我怕爆了。」

隨後瑞迪克表示，「你覺得有誰到季後賽 會想要對到詹姆斯嗎？或者給我找一個攻擊過詹姆斯的球員，一個就好。」生動描述詹姆斯所帶來的巨大恐懼。

知名球評帕金斯（Kendrick Perkins）也對瑞迪克的言論表示贊同，並在推特 轉發寫道，「作為一名前球員，並與詹姆斯對戰數次，我不同意史密斯這番言論，這是天殺的謊言」。