我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會主席視訊彭帥後 美媒揭他與張高麗相識

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

體育新聞組／綜合報導
知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）
知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）

日前知名NBA名嘴史密斯（Stephen Smith）在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（LeBron James）。此言論也引來前獨行俠射手瑞迪克（J.J. Reddick）反駁，並以自身經歷證明詹皇有多麼令人畏懼。

史密斯先前在ESPN 節目談到，「詹姆斯生涯繳出的表現太驚人了、太偉大了，也因此受到許多人敬重，但據我在聯盟數年的觀察，從來沒有人是真正恐懼過詹姆斯，大家都覺得他是能被擊敗的。」

聽聞此言論感到非常驚訝的瑞迪克立馬作出反駁說道，「我和詹姆斯交戰有15年之久，他是怎樣的人我難道不清楚？」並回憶起在生涯第五年為魔術效力時，詹姆斯身上所散發的恐懼，「我預料到他會轉身，並成功要到進攻犯規，但這一下也讓我眼睛縫了11針。當時我站在那裡，知道他要轉身，你覺得我不怕嗎？我怕爆了。」

隨後瑞迪克表示，「你覺得有誰到季後賽會想要對到詹姆斯嗎？或者給我找一個攻擊過詹姆斯的球員，一個就好。」生動描述詹姆斯所帶來的巨大恐懼。

知名球評帕金斯（Kendrick Perkins）也對瑞迪克的言論表示贊同，並在推特轉發寫道，「作為一名前球員，並與詹姆斯對戰數次，我不同意史密斯這番言論，這是天殺的謊言」。

NBA 季後賽 推特

上一則

NBA／寵兒狂魔韋德 幫兒鋪路G聯盟 還盼他接班球鞋品牌

下一則

NBA／杜蘭特「腳踝脫皮」格林Podcast猛虧：結成鱗片啦

延伸閱讀

NBA／詹姆斯回歸 關鍵3分連發 湖人延長力擒溜馬

NBA／詹姆斯回歸 關鍵3分連發 湖人延長力擒溜馬
NBA／詹皇禁賽損失28萬 湖人賺53萬… 代價輸球了

NBA／詹皇禁賽損失28萬 湖人賺53萬… 代價輸球了
NBA／詹姆斯被禁賽 衛少大三元救不了 湖人不敵尼克

NBA／詹姆斯被禁賽 衛少大三元救不了 湖人不敵尼克
NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬元

NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬元

熱門新聞

先前人間蒸發的中國網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。 （取材自IOC、丁力推特）

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

2021-11-22 00:28
中國網球女將彭帥日前自爆與中國前副總理張高麗不倫後音訊全無、疑似「被消失」，中國官媒環球電視網發布一封據稱來自彭帥的電子郵件，信中自稱「我很好」，不過這反而讓人們越來越擔心她的安危。(路透)

中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑

2021-11-17 20:01
彭帥。（新華社）

彭帥安危成謎 紐時：中國企圖淡化引網壇怒火

2021-11-18 20:29
前NBA著名教頭小范甘迪。（美聯社）

NBA／小范甘迪也補刀 轟喬丹是騙子 在聯盟製造假友誼

2021-11-18 18:52
網壇名將陸續在推特貼出彭帥的照片。（取材自推特）

小威也關切彭帥 中國外交部2度回應：我也不掌握

2021-11-18 19:26
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)

與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批「中國幫手」

2021-11-22 08:59

超人氣

更多 >
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光
女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告

女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告
新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁