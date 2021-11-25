NBA／塞爾蒂克康特再開炮 批籃網老闆是「中國懦夫」
塞爾蒂克中鋒康特(Enes Kanter)，近期不斷抨擊中國政府，並聲援西藏、香港和台灣等國家，為人權議題發聲。近日他發文譴責籃網老闆蔡崇信，痛批他為「中國魁儡」。
康特先前屢次批評中國國家主席習近平獨裁專制，並連帶諷刺湖人一哥詹姆斯(Lebron James)和Nike老闆(Phil Knight)是舔共一族。
蔡崇信至從接手籃網後，不斷對中國政權表達支持，無視那些被剝奪的人權。康特公開抨擊表示，「蔡崇信是中國政府的懦夫和傀儡！停止亞裔仇恨與反中共是能並存的。人權不是西方價值觀，而是普世價值觀！」，並狠批他沒骨氣。
事件回溯至2019年，前火箭總管莫雷(Daryl Morey)當時力挺香港反送中，卻遭蔡崇信發文譴責，並稱香港抗爭運動是「分裂國土」，14億中國公民應團結一致。
The owner of @brooklynNets@joetsai1999 is a coward & puppet of the Chinese gov’t.— Enes Kanter (@EnesKanter) November 24, 2021
Being anti-CCP does NOT mean being anti-Asian
It's possible to #StopAsianHate & to stand up against the CCP
Human rights are not "western" values, they are UNIVERSAL values!
Spineless Joe Tsai
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