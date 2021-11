NBA／塞爾蒂克康特再開炮 批籃網老闆是「中國懦夫」

塞爾蒂克中鋒康特(Enes Kanter),近期不斷抨擊中國 政府,並聲援西藏、香港 和台灣 等國家,為人權議題發聲。近日他發文譴責籃網老闆蔡崇信,痛批他為「中國魁儡」。

康特先前屢次批評中國國家主席習近平獨裁專制,並連帶諷刺湖人一哥詹姆斯(Lebron James)和Nike老闆(Phil Knight)是舔共一族。

蔡崇信至從接手籃網後,不斷對中國政權表達支持,無視那些被剝奪的人權。康特公開抨擊表示,「蔡崇信是中國政府的懦夫和傀儡!停止亞裔仇恨與反中共是能並存的。人權不是西方價值觀,而是普世價值觀!」,並狠批他沒骨氣。

事件回溯至2019年,前火箭總管莫雷(Daryl Morey)當時力挺香港反送中,卻遭蔡崇信發文譴責,並稱香港抗爭運動是「分裂國土」,14億中國公民應團結一致。

The owner of @brooklynNets@joetsai1999 is a coward & puppet of the Chinese gov’t.



Being anti-CCP does NOT mean being anti-Asian



It's possible to #StopAsianHate & to stand up against the CCP



Human rights are not "western" values, they are UNIVERSAL values!



Spineless Joe Tsai