NBA／柯瑞兄弟對決 勇士逆轉76人奪5連勝

柯瑞兄弟正面對決，柯瑞以25分小小勝過小柯瑞的24分。(美聯社)

上半場一度落後19分的勇士 ，24日再次展現全員皆兵的團隊韌性以及攻守兩端的驚人爆發力，在柯瑞 （Stephen Curry）的帶領下，三、四節演出瘋狂逆轉秀；勇士不僅是翻轉戰局，更在第四節一鼓作氣擊潰76人防線。最終，勇士以116：96強勢逆轉奪下5連勝。

儘管面臨銅牆鐵壁般的勇士主場，但殘陣76人開賽即展現旺盛氣勢，小柯瑞（Seth Curry）單節獨拿10分，表現壓過哥哥，讓76人下馬威取得11分領先優勢；這股氣勢也延續到下一節，馬克西（Tyrese Maxey）接手進攻，他和小柯瑞合力拿到18分，76人進攻愈打愈順一度拉開到19分差。勇士接下來展開反擊，包括波爾（Jordan Poole）上半場結束前超大號壓哨三分球在內，勇士轟出16：6的攻勢，迅速追到9分差。

勇士又發揮恐怖第三節威力逆轉76人。(路透)

勇士的「恐怖第三節」又登場！而這一次比較特別的是，柯瑞並沒有太多表現，2投2中得到6分，不過上半場僅拿4分的維金斯，卻在第三節拿到9分，勇士一開始就轟出14比2的猛烈攻勢，一口氣超前比分。比賽等於回到原點，雙方接下來陷入拉鋸戰，勇士靠著多點開花的進攻，反帶著領先進入決勝期。

柯瑞第四節的進球點燃勇士的攻勢，托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）和波特 （Otto Porter Jr.）隨後聯手拿下10分，勇士副將人人有功練，逐漸掌控比賽局面，以秋風掃落葉之姿轟垮對手，取得主場9連勝。

柯瑞此戰16投9中包括6記三分球，得到25分10助攻4籃板，波爾補上17分6助攻5籃板，維金斯（Andrew Wiggins）19分6籃板，格林（Draymond Green）10分9籃板7助攻；替補的波特和托斯卡諾安德森分別得到12分、13分6籃板6助攻。

整個下半場，勇士以將近6成命中率打出64：35的巨大差距。而防守端，在勇士的壓制下，76人下半場命中率僅有30.0%，三分球15投3中。

柯瑞兄弟正面對決，小柯瑞16投8中拿到24分，不過三分球5投盡墨；馬克西得到19分，佐蒙德（Andre Drummond）搶下12個籃板。