NBA特報／字母哥撇不和哈登傳聞 「我家高掛他球衣」

字母哥和哈登不和的傳言已經很久了。 （Getty Images）

「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）過去跟哈登（James Harden）間MVP之爭來到白熱化階段，兩人曾有過一番唇槍舌戰，對方譏他只靠體能身材在打球，缺乏技巧；而字母哥也曾以半開玩笑口氣，調侃哈登只會運球不懂傳球。

只是若以為雙方因此就心存芥蒂，至少在安戴托昆波這邊看來並非如此，他最近接受「GQ」專訪就提到還是很尊敬哈登，甚至還透露家中掛的球衣有件就屬於對方，「很多人以為我跟哈登不合，那不是真的，不然我幹嘛把他的球衣掛我家呢？」

字母哥和哈登不和的傳言已經很久了。（Getty Images）

至於安戴托昆波家中收藏其他同儕球衣還包括：杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞 （Stephen Curry）、葛里芬（Blake Griffin）、詹姆斯（LeBron James）、比爾（Bradley Beal）、里拉德（Damian Lillard）、戴維斯（Anthony Davis）、唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）以及羅斯（Derrick Rose）。