NBA特報／杜蘭特總得分超越艾佛森 躍居史上第25

杜蘭特對塞爾蒂克在開賽後就命中一記19呎跳投，這讓他生涯總得分正式超越艾佛森，排名躍居史上第25。（Getty Images）

賽前累積2萬4367分的杜蘭特（Kevin Durant），今天對塞爾蒂克在開賽後就命中一記19呎跳投，這讓他生涯總得分正式超越艾佛森（Allen Iverson）的2萬4368分，排名躍居史上第25。

杜蘭特下一個超越目標將是同為96黃金梯隊的艾倫（Ray Allen），艾倫生涯總得分為2萬4505分。杜蘭特目前以場均28.5分暫居聯盟得分王，不過領先柯瑞 只有些微之差，兩人的得分王之爭儼然成了賽季焦點。

若以杜蘭特本季的場均得分來推算，他有望成為史上第23位總得分突破2萬5000分的球員。

此外，根據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，已觸發健康安全協議已經缺席3周的七六人當家中鋒安比德（Joel Embiid）有望在這個周日對灰狼的比賽中復出。

不過報導中也提到，倘若情況有所變化，導致安比德本周無法如願回歸，那麼他將計畫在下周二對魔術的比賽中復出。

主帥瑞佛斯（Doc Rivers）談到安比德狀況時透露：「他正在進行訓練，這兩天還會有幾次重要的檢測 ，然後我們會決定他下一步要做什麼。不過他已經能夠外出訓練，這是巨大的進展。」

自11月7日打完公牛後，安比德已經連續缺席8場比賽，期間七六人在人手短缺的情況下，僅有2勝6敗的成績；七六人目前戰績9勝8敗，名列東區第9。