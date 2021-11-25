我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

NBA特報／杜蘭特總得分超越艾佛森 躍居史上第25

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特對塞爾蒂克在開賽後就命中一記19呎跳投，這讓他生涯總得分正式超越艾佛森，排名躍居史上第25。（Getty Images）
杜蘭特對塞爾蒂克在開賽後就命中一記19呎跳投，這讓他生涯總得分正式超越艾佛森，排名躍居史上第25。（Getty Images）

賽前累積2萬4367分的杜蘭特（Kevin Durant），今天對塞爾蒂克在開賽後就命中一記19呎跳投，這讓他生涯總得分正式超越艾佛森（Allen Iverson）的2萬4368分，排名躍居史上第25。

杜蘭特下一個超越目標將是同為96黃金梯隊的艾倫（Ray Allen），艾倫生涯總得分為2萬4505分。杜蘭特目前以場均28.5分暫居聯盟得分王，不過領先柯瑞只有些微之差，兩人的得分王之爭儼然成了賽季焦點。

若以杜蘭特本季的場均得分來推算，他有望成為史上第23位總得分突破2萬5000分的球員。

此外，根據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，已觸發健康安全協議已經缺席3周的七六人當家中鋒安比德（Joel Embiid）有望在這個周日對灰狼的比賽中復出。

不過報導中也提到，倘若情況有所變化，導致安比德本周無法如願回歸，那麼他將計畫在下周二對魔術的比賽中復出。

主帥瑞佛斯（Doc Rivers）談到安比德狀況時透露：「他正在進行訓練，這兩天還會有幾次重要的檢測，然後我們會決定他下一步要做什麼。不過他已經能夠外出訓練，這是巨大的進展。」

自11月7日打完公牛後，安比德已經連續缺席8場比賽，期間七六人在人手短缺的情況下，僅有2勝6敗的成績；七六人目前戰績9勝8敗，名列東區第9。

柯瑞 檢測

上一則

歐冠杯足球／曼城逆轉巴黎 同步出線 皇馬、國米也晉級

下一則

NBA特報／甜瓜返鄉戰老東家尼克 紐約球迷熱情歡迎

延伸閱讀

NBA／杜蘭特總得分超越艾佛森 躍居史上第25

NBA／杜蘭特總得分超越艾佛森 躍居史上第25
NBA／杜蘭特末節關鍵得分 驚險「網」住騎士

NBA／杜蘭特末節關鍵得分 驚險「網」住騎士
勇士大勝籃網 柯瑞狂砍37分 杜蘭特：他是籃球大師

勇士大勝籃網 柯瑞狂砍37分 杜蘭特：他是籃球大師
NBA／巴克利堅持不玩推特 杜蘭特：我就愛跟球迷互動

NBA／巴克利堅持不玩推特 杜蘭特：我就愛跟球迷互動

熱門新聞

先前人間蒸發的中國網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。 （取材自IOC、丁力推特）

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

2021-11-22 00:28
中國網球女將彭帥日前自爆與中國前副總理張高麗不倫後音訊全無、疑似「被消失」，中國官媒環球電視網發布一封據稱來自彭帥的電子郵件，信中自稱「我很好」，不過這反而讓人們越來越擔心她的安危。(路透)

中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑

2021-11-17 20:01
彭帥。（新華社）

彭帥安危成謎 紐時：中國企圖淡化引網壇怒火

2021-11-18 20:29
前NBA著名教頭小范甘迪。（美聯社）

NBA／小范甘迪也補刀 轟喬丹是騙子 在聯盟製造假友誼

2021-11-18 18:52
網壇名將陸續在推特貼出彭帥的照片。（取材自推特）

小威也關切彭帥 中國外交部2度回應：我也不掌握

2021-11-18 19:26
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)

與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批「中國幫手」

2021-11-22 08:59

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光