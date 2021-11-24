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NBA／詹姆斯回歸 關鍵3分連發 湖人延長力擒溜馬

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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戴維斯（Anthony Davis）生病缺賽，所幸湖人24日迎回禁賽1場歸隊的詹姆斯（LeBron James），他甫一復出就有超人般表現，儘管菜鳥杜阿爾特（Chris Duarte）驚奇逼進延長，靠詹姆斯關鍵三分連發仍助隊以124：116勝出。

溜馬大多數比賽期間都居上風，不過湖人末節發動反撲，特別是詹姆斯遭惡性犯規，臉部受創後連拿7分，其中大號三分彈更讓他跳起舞來。可惜湖人領先優勢不保，哈勒戴（Justin Holiday）與杜阿爾特先後同位置底角三分讓比賽來到延長。

不過詹姆斯延長威力不減，儘管場邊有球迷對他有挑釁行為，還動用球場保全請對方離場，他遠距離連續三分線外發砲，這次更出現招牌雙掌下壓同時抬膝慶祝動作，之後再回敬中距離翻身跳投，徹底澆熄溜馬氣勢，隻手遮天率隊贏球。

詹姆斯本場攻下39分另有6助攻與5籃板演出，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）挹注20分，蒙克（Malik Monk）添17分，4成三分命中率也力壓對手28.3%成勝負分野；溜馬方面，波格登（Malcolm Brogdon）獲28分，杜阿爾特收17分。

湖人

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