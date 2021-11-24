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NBA／保羅末節掌控大局 太陽險贏騎士 奪14連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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作客克里夫蘭的太陽遭遇到地主球隊的頑強抵抗，一路廝殺到第四節最後時刻，保羅（Chris Paul）連投帶罰獨拿8分，並且穩穩掌控場上局勢攻守表現擺脫騎士糾纏，以120：115拿下14連勝。

根據統計，這是太陽自2006-07年分別拿到15連勝和17連勝之後最長的連勝表現。

布克（Devin Booker）上半場雖然拿下24分，但騎士靠著更好的三分表現和4人得分超過雙位數，取得66比61領先優勢；不過第三節騎士命中率明顯下滑，也讓太陽趁勢追回分數，反而超前1分。

麥基（JaVale McGee）第四節初替補表現優異，幫助太陽一度拉開10分差，但歐斯曼（Cedi Osman）單節獨拿12分，帶動騎士一波反擊，硬是將比賽追平。保羅拿到全隊最後11分中的8分，加上騎士多次出手未中，太陽仍是驚險過關。

布克攻下35分4籃板3助攻，保羅17分12助攻，艾頓（Deandre Ayton）16分9籃板；麥基拿到13分12籃板，強森（Cameron Johnson）14分，布里吉斯（Mikal Bridges）11分。

和太陽一樣，騎士也是6人得分超過雙位數。艾倫（Jarrett Allen）攻下25分11籃板，馬卡南（Lauri Markkanen）14分11籃板，最後犯滿退場的葛蘭德（Darius Garland）則有19分7助攻。

替補的歐斯曼拿到23分，魯比歐（Ricky Rubio）15分5助攻4籃板，勒夫（Kevin Love）14分8籃板。

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