回到故鄉紐約 對決老東家尼克,安東尼(Carmelo Anthony)23日首節替補登場時,也受到現場球迷熱情歡呼鼓掌致意,此外他的前妻與14歲兒子基恩(Kiyan)也現身觀眾席,沒缺席其回家比賽難得機會。

先前就提到休賽季曾考慮重投尼克,安東尼當時表示多多陪伴在此成長的兒子是一大原因,但最後還是聽從詹姆斯(LeBron James)勸說,加入湖人 盼望一拚生涯首冠。安東尼賽前談到紐約也感觸良多,並不忘對尼克復興給予讚美。

「紐約球迷對我而言意義非凡,他們擁抱我,我也擁抱他們,這不單只是籃球層面上而已,我跟紐約這座城市連結是不會改變的」,安東尼說,他也提到尼克在總裁羅斯(Leon Rose)助球隊鹹魚翻身,人們應該給他更大功勞。

Melo receives a standing ovation as he checks in at MSG 👏 pic.twitter.com/JEu7KTuP4O