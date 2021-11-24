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NBA／唐西奇剛歸隊就快意復仇 獨行俠加班擊沉快艇

記者陳元廷／綜合報導
唐西奇甫歸隊則繳26分、9助攻與9籃板，率獨行俠歷經延長賽擊沉快艇復仇成功。（Getty Images）
唐西奇甫歸隊則繳26分、9助攻與9籃板，率獨行俠歷經延長賽擊沉快艇復仇成功。（Getty Images）

雙方上季季後賽交手堪稱是史詩對決，兩天前碰頭時少唐西奇（Luka Doncic）讓快艇討了便宜，23日再對決有了當家主力回歸，獨行俠更有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）強勢演出，終場就以112：104延長贏球也成功雪恥。

獨行俠此役上半場三分找不到準星，但快艇無法守成首節領先，之後第三節則是看唐西奇對決傑克森（Reggie Jackson）飆分演出，前者單節砍15分，後者也回敬14分。到了末節，快艇包夾唐西奇，獨行俠副將挺身，眼看就要帶走勝利。

只是克萊柏（Maxi Kleber）兩罰中一，給快艇留下一線生機，喬治（Paul George）只剩1秒情況硬是底角命中三分逼進延長。但接下來後繼乏力，延長5分鐘只靠喬治技術犯規罰球進帳1分，獨行俠則靠波爾辛吉斯挺身連拿6分終結比賽。

數據上，波爾辛吉斯攻30分外帶7籃板，唐西奇甫歸隊則繳26分、9助攻與9籃板，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也添17分；快艇方面，傑克森獲31分為佳，喬治收26分，復出的莫里斯（Marcus Morris Sr.）也進帳10分。

快艇 季後賽

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