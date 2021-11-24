詹皇肘擊事件 「大嘴」米勒憶NBA史上最糟「大亂鬥」

活塞隊史都華（中）21日遭肘擊掛彩見血，一度想上前向對方理論。（美聯社）

遭湖人 球星詹姆斯（LeBron James）肘擊掛彩見血，活塞2年級生史都華（Isaiah Stewart）一時似乎情緒失控，幾度欲掙脫旁人勸阻想找對方理論，聯盟也宣布針對此事判罰前者禁賽1場，而後者則是禁賽2場。

外界一方面慶幸史都華莽撞行為沒有釀成進一步衝突，也有人認為他這舉動也讓其凶悍形象將從此深植人心，球評「大嘴」米勒（Reggie Miller）就指出，往後其他球員別說隨便招惹史都華，看到他恐怕都會退避三舍。

湖人球星詹姆斯21日因肘擊被判離場。（美聯社）

「史都華這下可是一舉把自己地位，提升到了跟歐克利（Charles Oakley）、威廉 斯（Buck Williams）跟雙戴維斯（Dale&Antonio Davis）一樣，他們都是你絕不會去招惹對象，不管史都華往後在聯盟待多久，其他人跟他打球可都要如履薄冰呢，這對活塞迷來說可是大好消息」，米勒表示。

溜馬隊前球星「大嘴」米勒。（取材自[email protected]）

只是米勒這番話背後應無鼓勵球員靠這方式確立凶悍形象得益之意，因為眾所周知過去溜馬與活塞爆發「奧本山宮殿大亂鬥」（The Malice at the Palace），他無疑就是最大受害者，近期Netflix 紀錄片就採訪到當時事件幾位主角，溜馬方面球員都很感嘆此衝突斷送了米勒生涯最佳奪冠機會。

▼2004年「奧本山宮殿大亂鬥」畫面

來源：Cuphat