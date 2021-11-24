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NBA／擺脫2020年頹廢低潮 歐尼爾立志再秀健美身材

記者陳元廷／綜合報導
歐尼爾減重有成，在社群媒體秀身材。圖為他10月24日在德州奧斯丁F1比賽上擔任DJ表演。（Getty Images）
歐尼爾減重有成，在社群媒體秀身材。圖為他10月24日在德州奧斯丁F1比賽上擔任DJ表演。（Getty Images）

近日接受Men's Journal訪問，退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）表示，自己2020年遭逢身邊好幾位親朋好友生離死別，讓自己開始正視身體健康問題，專心致力於改善走鐘身材，如今減重有成也讓他再在社群媒體秀身材。

「我姊姊跟布萊恩（Kobe Bryant）先後離開人間，我在2020年身邊更有其他28位親友過世，那年真的很難過，我什麼都不想做，我就是整天在吃跟看Netflix」，歐尼爾先是指出，他接著表示身體經過這樣摧殘，開始變得慘不忍睹。

「我外貌開始明顯變老起來，我一點都不想看到這樣，於是我告訴自己，一定要再在Instagram裸上身秀身材。我在網路上看到一位70歲老先生還渾身肌肉，我決定要好好調整自己飲食」，歐尼爾說，更提到飲食改變也讓自己有精力運動。

至於大家所關心的成果呢？他則表示：「我瘦了25到30磅，我開始在自己身上看到已經20、30年不見的線條，像是腹肌都隱約出現了，上次有這樣體態大概是2006年，我還在熱火打球時候。」歐尼爾也補充，自己先前一度受傷中斷訓練，但有信心年底前會再有更大進展。

社群媒體 肌肉 減重

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