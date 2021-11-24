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NBA／詹姆斯被禁賽 衛少大三元救不了 湖人不敵尼克

記者陳元廷／綜合報導
衛斯特布魯克繳31分、13籃板與10助攻大三元，可惜湖人還是不敵尼克。（美聯社）
衛斯特布魯克繳31分、13籃板與10助攻大三元，可惜湖人還是不敵尼克。（美聯社）

詹姆斯（LeBron James）對活塞出肘對手遭禁賽，湖人23日遠征作客紐約少了當家球星坐鎮，雖然奮發克服25分落後一度順利追平，可惜末節後段火力不濟，還是以100：106不敵尼克。

尼克此役首節就火力全開，以逼近6成命中率攻進36分，陣中很快就有3人得分上看兩位數。還在暖機的湖人瞬間就大幅落後，不過再來漸入佳境，特別是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）第3節獨攬18分，助隊重回比賽。

可惜好景不常，湖人末節手感冷得不是時候。尼克本場替補雖少了羅斯（Derrick Rose），奎克利（Immanuel Quickley）成功以三分砲火帶來支援，同為板凳的巴克斯（Alec Burks）與托平（Obi Toppin）也各有發揮，聯手壓下湖人。

數據上，藍道（Julius Randle）攻20分、16籃板，佛尼爾（Evan Fournier）添26分，但這2大先發致勝第4節發揮平平，反倒是板凳立了大功，雙方板凳得分也是尼克38比28勝出；湖人以衛斯特布魯克繳31分、13籃板與10助攻大三元為佳，戴維斯（Anthony Davis）另進帳20分。

湖人 紐約

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