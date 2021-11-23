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NBA／「粉毛衣寬寬袖」庫茲瑪這樣穿 詹皇留言：你瘋了

體育新聞組／綜合報導
巫師庫茲瑪賽前一身浮誇粉紅色毛衣超吸睛。（取材自Instagram）
巫師庫茲瑪賽前一身浮誇粉紅色毛衣超吸睛。（取材自Instagram）

巫師23日在主場迎來和黃蜂的交手，黃蜂靠著洛齊爾（Terry Rozier）最後飆進一記關鍵三分，最終以109：103擊敗巫師，不過球迷在關注比賽同時，顯然很難不被巫師庫茲瑪（Kyle Kuzma）賽前一身浮誇粉紅色毛衣所吸引，連前隊友湖人球星詹姆斯（Lebron James）都表示，「太超過了」。

近幾年來NBA球星越來越重視自己服裝的打扮，他們的「奇裝異服」時常也成為球迷茶餘飯後的焦點，其中湖人衛斯特布魯克（Russell Westbrook）無疑是大家心目中家裡衣櫥最深、也最勇敢穿搭的男人，從裙子到深V裝無奇不有，不過看來衛少出現對手了。

23日賽前庫茲瑪身穿一件粉紅色毛衣走入球場，而毛衣顏色不但相當顯眼，長度和寬度大到庫茲瑪整隻手都被埋在裡面，如此前衛的穿搭除了引發球迷熱切討論，還吸引到詹姆斯（Lebron James）和戴維斯（Anthony Davis）前來在他的IG底下留言。

詹姆斯寫下，「你瘋了才穿成這樣，我才不要幫你按讚因為穿這樣真的太超過了」，而戴維斯則說，「你打扮成這樣真的越線了。」

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