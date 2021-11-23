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NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬元

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元，不過湖人卻能藉機省下約53萬美元。(路透)
詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元，不過湖人卻能藉機省下約53萬美元。(路透)

針對湖人活塞的衝突事件，聯盟宣布湖人球星詹姆斯（LeBron James）將被禁賽1場，而活塞史都華（Isaiah Stewart）則遭禁賽2場，詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元，不過，據美媒報導，湖人卻能藉機省下約53萬美元，算是不幸中的大幸。

在昨日湖人作客活塞的比賽中，詹姆斯卡位時肘擊史都華的臉部，雙方進而引發衝突，最後兩人都被驅逐出場，今天宣布結果詹姆斯（LeBron James）將吃下生涯第一張禁賽處分，而根據聯盟規定，球員若因被禁賽無法出賽，球隊將不用給付當天比賽的薪水，也因此詹姆斯將會損失28.4萬美元。

儘管湖人十分不樂見這樣的情況，但沒想到詹姆斯的禁賽竟然能幫助球隊省下一筆鉅額，原因就是在詹姆斯的罰金中，湖人能夠分到一半的金額也就是14.2萬美元，再加上因為詹姆斯下場比賽無法出賽，因此球隊今年原先應繳的豪華稅金額就能藉此降低，根據計算後，預計湖人能在這次禁賽懲處中獲利53.2萬美元。

湖人在今夏交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，必須繳納4320萬美元的奢侈稅，創下隊史新高。

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