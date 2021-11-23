NBA／「浪花兄弟」外兩人同場破30分 勇士隔7年又重現

波爾（右）和維金斯（左）成了勇士攻城掠地的兩把利刃。(Getty Images)

過去當柯瑞 （Stephen Curry）得分低於20分時，勇士 比賽幾乎就顯得搖搖欲墜，但這種全隊仰賴一人支撐的局面在今年賽季有了明顯的變化。

柯瑞此役10投2中僅拿12分，但勇士在一路領先的情況下以15分之差輕取暴龍，本季柯瑞3度得分低於20分，球隊3戰全勝，此外還有一場他缺席但球隊仍獲勝。

「均衡得分的意義在於球隊不會把所有事情都扔給柯瑞扛，」總教練柯爾（Steve Kerr）說，「上個賽季就是這樣，所有人都太過於依賴他。」

波爾（Jordan Poole）和維金斯（Andrew Wiggins）儼然已經成了球隊攻城掠地的兩把利刃，此役分別拿到33分、32分，聯手轟進14顆三分球。

根據統計，勇士上一次出現「浪花兄弟」以外兩人各拿到至少30分的情況已經要追溯到2014年4月16日，當時巴恩斯（Harrison Barnes）得到30分，克勞佛（Jordan Crawford）更飆進41分。

勇士目前15勝2敗，主場戰績9勝1敗和客場6勝1敗，均為全聯盟之冠。加上今天勝利，勇士場均淨勝分達到13.1分，是全聯盟唯一場均淨勝分超過雙位數的球隊，而且也是唯一一支開季每場得分均破百的球隊。