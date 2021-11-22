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NBA／杜蘭特末節關鍵得分 驚險「網」住騎士

記者蔡佳霖／綜合報導
杜蘭特（左）拿下8分和1次重要助攻。（路透）
杜蘭特（左）拿下8分和1次重要助攻。（路透）

在克里夫蘭陷入苦戰的籃網，比賽中一度落後12分，甚至打到第四節最後3分多鐘還處於落後局面，但關鍵時刻，杜蘭特（Kevin Durant）拿下8分和1次重要助攻，加上兩位老將米爾斯（Patty Mills）和艾德里奇（LaMarcus Aldridge）也有適時一擊的貢獻，籃網最終以117：112驚險擊敗騎士，取得3連勝，戰績也獨居東區之首。

杜蘭特此役攻下27分9助攻6籃板3阻攻，艾德里奇替補上場14投10中，高效率獲得21分11籃板，米爾斯轟進5記三分球，獨拿17分；至於哈登（James Harden）則有14分14助攻6籃板3抄截的表現。

主場作戰的騎士上半場靠著4人得分超過雙位數的均衡火力，可說是一路壓制對手，半場取得63：52領先優勢。不過第三節球隊進攻陷入停滯，反被籃網單節打出32：19的比分差，領先分數也消耗殆盡。末節雙方交鋒激烈，比賽一路拉鋸，籃網最後把握住一波11：3的攻勢，把主動權拱手讓出。

葛蘭德（Darius Garland）拿下24分11助攻5籃板，但27投僅9中；艾倫（Jarrett Allen）傷後回歸得到20分15籃板，馬卡南（Lauri Markkanen）則是解除健康安全協議規定，一回來就飆出22分8籃板。

魯比歐（Ricky Rubio）16分7籃板5助攻，奧科羅（Isaac Okoro）15分，勒夫（Kevin Love）8分12籃板。在開季打出9勝5敗後，騎士近期吞下4連敗。

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