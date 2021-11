NBA／肘擊致對手「血流如注」詹姆斯生涯首度遭禁賽

聯盟22日針對湖人 活塞的衝突事件做出懲處,史都華(Isaiah Stewart)遭禁賽2場,至於詹姆斯(LeBron James)則是被禁賽1場,這也是他生涯首度遭到禁賽處分。

詹姆斯是在第三節一波爭籃板的卡位時,直接肘擊到史都華的臉部,導致對方血流如注,史都華怒氣上來,數度想衝破人群找詹姆斯理論,最後兩人都被驅逐出場,其中詹姆斯是被吹二級惡意犯規。而聯盟今天有追加了兩人的懲處。

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF