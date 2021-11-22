NBA／肘擊致對手「血流如注」詹姆斯生涯首度遭禁賽

湖人隊詹姆斯因肘擊而被驅逐出場，一臉嚴肅。（路透）

聯盟22日針對湖人 活塞的衝突事件做出懲處，史都華（Isaiah Stewart）遭禁賽2場，至於詹姆斯（LeBron James）則是被禁賽1場，這也是他生涯首度遭到禁賽處分。

詹姆斯是在第三節一波爭籃板的卡位時，直接肘擊到史都華的臉部，導致對方血流如注，史都華怒氣上來，數度想衝破人群找詹姆斯理論，最後兩人都被驅逐出場，其中詹姆斯是被吹二級惡意犯規。而聯盟今天有追加了兩人的懲處。

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF — Ben Golliver (@BenGolliver) November 22, 2021

依規定，球員禁賽是無法領取薪資，生涯首度被禁賽的詹姆斯將會損失28萬4004美元，至於史都華則是損失4萬5202美元。

根據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，認為詹姆斯顯然是無意肘擊對方，賽後也曾努力尋求史都華的電話，試圖再次和對方致歉。