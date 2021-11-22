我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S親回應離婚「希望小菲永遠過得比我好」

NBA／勇士不讓柯瑞獨扛 波爾、維金斯合砍65分宰暴龍

記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯（左）和波爾成為勇士攻城掠地的兩把利刃。（美聯社）
維金斯（左）和波爾成為勇士攻城掠地的兩把利刃。（美聯社）

過去當柯瑞（Stephen Curry）得分低於20分時，勇士比賽幾乎就顯得搖搖欲墜，但這種全隊仰賴一人支撐的局面在今年賽季有了明顯的變化。

柯瑞21日10投2中僅拿12分，但勇士在一路領先的情況下以15分之差輕取暴龍，本季柯瑞3度得分低於20分，球隊3戰全勝，此外還有一場他缺席但球隊仍獲勝。

「均衡得分的意義在於球隊不會把所有事情都扔給柯瑞扛，」總教練柯爾（Steve Kerr）說，「上個賽季就是這樣，所有人都太過於依賴他。」

波爾（Jordan Poole）和維金斯（Andrew Wiggins）儼然已經成了球隊攻城掠地的兩把利刃，此役分別拿到33分、32分，聯手轟進14顆三分球。

根據統計，勇士上一次出現「浪花兄弟」以外兩人各拿到至少30分的情況已經要追溯到2014年4月16日，當時巴恩斯（Harrison Barnes）得到30分，克勞佛（Jordan Crawford）更飆進41分。

勇士目前15勝2敗，主場戰績9勝1敗和客場6勝1敗，均為全聯盟之冠。加上今天勝利，勇士場均淨勝分達到13.1分，是全聯盟唯一場均淨勝分超過雙位數的球隊，而且也是唯一一支開季每場得分均破百的球隊。

勇士 柯瑞

上一則

NBA／詹姆斯肘擊遭驅逐 湖人3星末節逆轉勝

延伸閱讀

NBA／柯瑞高人氣 開季10大收視對戰組合 勇士獨占6場

NBA／柯瑞高人氣 開季10大收視對戰組合 勇士獨占6場
NBA／小柯瑞想拚3分球大賽：家裡壁爐架想放我的獎杯

NBA／小柯瑞想拚3分球大賽：家裡壁爐架想放我的獎杯
NBA／柯瑞缺陣沒關係 波爾、維金斯合59分 勇士3連勝

NBA／柯瑞缺陣沒關係 波爾、維金斯合59分 勇士3連勝

NBA／柯瑞缺陣無礙 波爾、維金斯聯手助勇士3連勝

NBA／柯瑞缺陣無礙 波爾、維金斯聯手助勇士3連勝

熱門新聞

WTA力挺彭帥，主席放話若沒有適當的結果不排除退出中國市場。(路透)

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

2021-11-15 19:20
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

2021-11-14 16:51
巴克利和柯爾認為，如果詹姆斯活在90年代，應該不會是位超級巨星。（美聯社）

NBA／巴克利說詹姆斯在90年代會很糟 柯爾也認同

2021-11-15 19:06
中國網球女將彭帥日前自爆與中國前副總理張高麗不倫後音訊全無、疑似「被消失」，中國官媒環球電視網發布一封據稱來自彭帥的電子郵件，信中自稱「我很好」，不過這反而讓人們越來越擔心她的安危。(路透)

中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑

2021-11-17 20:01
彭帥。（新華社）

彭帥安危成謎 紐時：中國企圖淡化引網壇怒火

2021-11-18 20:29
前NBA著名教頭小范甘迪。（美聯社）

NBA／小范甘迪也補刀 轟喬丹是騙子 在聯盟製造假友誼

2021-11-18 18:52

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷